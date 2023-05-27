Дружина "Холостяка" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун поділилася зворушливими кадрами. Зірка опублікувала у своєму блозі сторіс, де здивувала відео батька з дитиною.

"Я не плачу скільки таких малюків, які ніколи більше не побачать своїх тат", - написала дружина "Холостяка" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун.

"Я така людина, насправді, яка в житті плакати взагалі не звикла. Я за ці роки, що бореться моя країна, виплакала стільки сліз, що можна було нову річку зробити. І скільки нас таких. Болить за тих, хто втратив своїх" рідних, за міста, за дітей. Рідна країна моя, за що тоді таке", - написала дружина "Холостяка" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун.

Варто зазначити, що Макс Михайлюк - відомий український бізнесмен, у якого своя авіакомпанія в США. Підприємець кілька років тому був головним героєм шоу "Холостяк", але після проекту розійшовся з переможницею Дашею Ульяновою та розпочав стосунки з моделлю Дашею Хлистун. А минулого року Михайлюк повернувся до України і вступив до десантно-штурмових військ, захищаючи українців від російських окупаційних військ.



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