Відомий виконавець та продюсер Потап заговорив про Каменських та поділився рідкісним кадром з нею.

Український реп-виконавець і продюсер Потап, який критикується через свої виїзди та життя за кордоном, поділився на сторінці в Instagram черговим архівним кадром з Каменських. Нещодавно Потап виправдався, що корисніший за кордоном, тому рідко буває в Україні.

У мережі ж публіка продовжує обурюватися, а сам артист показує лише архівні кадри та старі фото з Каменських, які часто зроблені ще до вторгнення окупантів.

«Вона може бути будь-якою, але вона має бути киянкою))) таке у нас корінних киян є жартівливе прислів'я.

…Грає море зелене, тихий день вгору, дорогими для мене СТАЛИ схили Дніпра… а для мене завжди були їсти і будуть дорогими та рідними київські скелі, а для когось вони стали рідними, бо це місто дуже гостинне та добре, а ще Київ незламний і не переможений, люблю тебе #київ (на фото моє кохання в улюбленому пасажі)» - написав Потап під архівним фото з Каменських.

«Дуже кльові! Зі святом!; Брюс Вілліс та Демі Мур...; Потап та Настя ніколи не говорять у побуті українською, до чого тоді ці пости. Невже не можна речі називати своїми іменами; Пише уй знає з куди; Ну слава Богу, бо я думала ви розійшлися; А нових кадрів немає? – написали Потапу.

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