Популярна українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка минулого року вийшла заміж за блогера Олександра Волошина, поділилася у своєму Instagram, на якому показала свій переляк. Як виявилось, під час того, як співачка збиралася на зустріч, у Києві почали гриміти вибухи.

У ролику Анна Трінчер спокійно і безтурботно фарбувалася, коли в якийсь момент за вікном почулися вибухи. Артистка підскочила зі свого місця і почала матюкатися, а на її обличчі можна було прочитати емоції страху, паніки та сильного хвилювання.

У підписі до публікації Анна Трінчер закликала шанувальників бігти в укриття, а не робити, як вона: "СЛАВА УКРАЇНІ! Слава ППО, Слава нашим Героям! Бережіть себе і йдіть в укриття, а не малюйтесь, як я, бо до зустрічі залишилось 30 хв". Це відео спровокувало бурхливу реакцію у коментарях.

Так, частина користувачів почали критикувати Анну, що вона матюкається в ролику, тоді як інші стали на її захист, стверджуючи, що це цілком нормальна реакція на те, що відбувається:

"Одні мати, як не красиво. Вибачте".

"Така красива, а так некрасиво висловлюєтеся. Ви ж лідер думок для молоді. Навіщо викладаєте в мережу такий сором?"

"О, Боже, як мужик".

"Якось не добре, надто багато матів".

"Як може закінчитися війна, якщо чути тільки матюки"

"Я б ще гірше сказала, цих матів мало. Нехай горять у пеклі".

"Вибачте, але це її справа. Думаю, що ви також відреагували б на вибухи біля вас".

"На жаль, це сьогодні наші такі емоції, по всій Україні".

"Яка різниця як вона каже вдома? Відео виклала тому, що отримала стрес, і матюкається тому що теж стрес".

"У такі моменти мало хто адекватно може розмовляти".

"Зате справжня, така яка є. Всі ми матюкаємося, тож не треба тут бути такою правильною".

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