Популярний український шеф-кухар, ресторатор та переможець шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко часто ділиться з українцями рецептами страв, напоїв та випічки. Так, цього разу кулінар запропонував шанувальникам приготувати домашнє згущене молоко.

Євген Клопотенко впевнений, що згущене молоко для багатьох українців смак дитинства, хоча люблять ці ласощі та дорослі. Звичайно, через велику кількість цукру це не найкорисніший продукт, однак, може принести багато радості та смакової насолоди.

"Беріть молоко високої жирності, краще незбиране. Хоча ми і додаємо трохи олії, проте більше молочних жирів у згущене молоко – це завжди краще. До речі, можна зробити і згущені вершки, якщо хочеться додаткової кремовості та густоти. Молоко має бути найсвіжішим, тому що інакше є ризик, що воно згорнеться, а у нас немає в планах робити згущене молоко", - ділиться секретами приготування Євген Клопотенко.

Для приготування знадобиться:

300 мл молока

300 г цукру

30 г вершкового масла|мастила|

10 г ванільного цукру

Приготування:

У невелику каструльку додайте 300 г цукру, 300 мл молока, 10 г ванільного цукру, 30 г вершкового масла|мастила|. Розмішайте та поставте на середній вогонь.

Варіть молоко, регулярно помішуючи протягом 20 хвилин, після чого дайте суміші охолоне до кімнатної температури. Якщо хочете отримати густішу консистенцію, поставте молоко в холодильник на ніч.

Зберігайте згущене молоко в холодильнику в добре закритій банку. І не їжте все одразу. Їжте з задоволенням.

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