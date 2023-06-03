Відома співачка Злата Огневич поділилася важливою новиною з українцями, на яку довго чекали.

Популярна українська співачка Злата Огневич , яка нещодавно розповіла про свої творчі будні, вирішила поділитися довгоочікуваною новиною. Як відомо, артиска довгий час готувала новинку, щоб урізноманітнити свої виступи.

"Холостячка" Огневич раніше через свою пісню потрапляла під масову критику - її звинувачували у плагіаті. Проте інші композиції оцінювали дуже позитивно.

«Київ! Місто, де кількість подій не вміщується на мою пам'ять. Зрештою, можу поділитися крутою новиною: 5 грудня відбудеться мій великий сольний концерт 🎙️ МЦКМ Жовтневий. Підготовку розпочато!

Давайте так: від мене усі ваші улюблені пісні, а ще пісні із нового альбому, який готую на осінь. Круті гості, мурашки шкірою, кльовий бенд, та…. трохи магії» - написала Огнєвіч.

У мережі поділилися думкою:

«Чарівна українка, неймовірний голос України; Але ви мені скажіть, як можна бути такою гарною? Ще й до того талановитої та доброї до світу?; Неймовірна красуня 😍; Ви у своїй чорній гарній сукні надзвичайно чарівні, витончені;

Концерт, як завжди, буде чарівним! Фото – вогонь; Новина бомба 🔥фотка #5 супер, як і всі інші».

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