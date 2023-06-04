Популярний український кліпмейкер та режисер, який співпрацює з виконавцем Максом Барським та іншими зірками, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Алан Бадоєв написав посаду, яка стала рефлексією після інтерв'ю у Раміни Есхакзай.
Як відомо, нещодавно Алан Бадоєв побував на розмові у Раміни, яка викликала бурхливу реакцію у соцмережах. У своєму новому посту Алан Бадоєв зізнався, що перед тим, як пішов на це інтерв'ю, радився зі своїми друзями, і вони висловлювали різні думки щодо того, що потрібно, а що не треба говорити. Однак розповів, що вирішив бути максимально відвертим у цей тяжкий час.
"Знаєте, останні кілька днів, повернули мене до життя, до внутрішнього балансу. Чому? Тому що я, як і ви, використовую весь інформаційний простір, що звучить 24/7 звідусіль. мою душу на шматки, і це велика пастка. Війна - це війна, але заради чого вона, тільки заради вільного життя! Дуже важливо слухати себе і бути відвертим, насамперед із собою, а це дуже складно, бо зараз, на нас ще ніколи не впливали обставини, і чиїсь думки. Потрібно бути уважним, що ми вживаємо для харчування і кого слухаємо", - написав Алан Бадоєв.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
"У своєму будинку робитиму, що хочу": військових з Одеси з погрозами та кулаками виганяли з орендованої квартири
Їм є що ділити: Путіна незабаром посунуть, названо кандидата на його місце
Розплата наздогнала Оксану Марченко на Одещині: в СБУ видали подробиці арешту та кадри
Ціни на популярний продукт досягли нового рекорду, таких цифр ще не було: "Хай згниє за такі гроші"
Останні новини України:
Нагадаємо, "Підняли справжню метушню": скандальна Аліна Паш налякала європейців магічним обрядом перед концертом.
Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, як українські прикордонники потролили білоруських колег: відео.
Також Politeka писала, що Комаров побував у закуліссі Офісу президента і покаже українцям правду: відео.