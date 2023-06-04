Популярний український виконавець, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з початку війни взяв у руки зброю і пішов захищати Україну, вступивши до лав ЗСУ, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Тарас Тополя поділився чарівними фото та розповів про свою нову місію.
Схоже, Тарас Тополя вирішив на якийсь час змінити військову форму на вишиванку і вирушив до Львова на зустріч Ради з молодіжних питань за президента України. На новій фотографії-селфі Тарас Тополя показав себе у гарній білій вишиванці та учасників заходу, на якому побував.
У підписі до публікації Тарас Тополя написав: "Рада з молодіжних питань при Президентові України відпрацювала другий день виїздного засідання у Львові. Адже Львів - це Молодіжна столиця Європи 2025 року. І це виклик. Багато бажань та ідей, які потребують дійсно великих зусиль для втілення в життя. Але все буде! Головне ж спільне бажання - Перемога, і вона також буде. Тут всі докладаються першочергово".
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Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:
"Юрко наш".
"Чудовий".
"Хороша фотографія".
"Приємно бачити".
"Я знаю, ти візьмеш цей виклик".
"Прекрасні".
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