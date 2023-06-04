Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк , яка нещодавно стала ведучою нового розважального шоу "ЄПітання", поділилася також радісною новиною, адже зйомки ще одного ураїнського шоу продовжуються.

Цього разу Леся Нікітюк вирішила освіжити свій образ та відвідала престижний салон краси, про що розповіла у Сторі, а потім представила оновлену цибулю.

Леся Нікітюк не могла не поділитися ними зі своїми шанувальниками у Instagram. Вона розмістила кілька фотографій, на яких постановка у шовковій комбінації чорного кольору, що складається з пікантного топу та міні-спідниці.

Крім того, Леся Нікітюк радісно повідомила, що незабаром розпочнеться новий сезон її популярного проекту "Хто зверху?", в якому вона постане перед глядачами у своєму новому образі.

Колега Нікітюк та зірка «Кварталу 95» Ірина Сопонару одразу підтримала: «Я викликаю поліцію! І ти, Лесю, будеш заарештована. За те, що дуже сексуальна!

У мережі також відреагували на посаду Нікітюк:

"Як гарно!; А босоніжки не підкажете, де купували? Лесю Іванівно, звідки цей костюм?; Можу тільки в хорошому розумінні вам позаздрити. Шикарно вийшло!

Добре. Зміни є і дуже гарні 🔥; Ну от коли гарно – то гарно; А треба в Холостячку 👀».

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