Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська опублікувала добірку зворушливих кадрів порятунку тварин на територіях, затоплених у результаті підриву окупантами Каховської ГЕС.
"Херсонщина!‼️‼️‼️🙏🏻🙏🏻🙏🏻Люди,ви неймовірні!Дякуємо нашим рятувальникам, волонтерам,уклін кожному,рідні!🙏🏻❤️Серце крається від болю і співчуття ! 🥺🥺🥺Але ці відео повертають до життя…Врятовані улюбленці,які трималися у воді декілька днів і дочекалися …🙏🏻В стані жахливого стресу від побаченого…😢", — пише Ольга Сумська.
Пізніше Сумська також окремо розмістила відео щасливого завершення історії порятунку вівчарки Ніки, яка нарешті возз'єдналася зі своєю господаркою.
"Продовження історії порятунку вівчарки Ніки!🐕❤️Вона дочекалась!!!🥹🙏🏻Від цього всього можна збожеволіти…Сльози…Херсонщина,рідні наші,ми з вами!🙏🏻🙏🏻🙏🏻", — наголосила Ольга Сумська.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
Кошовий грубо відповів українцям, яким не подобаються жарти "Квартал 95": "Якщо ви такі..."
"Боже милосердний, змилуйся": після нового ракетного удару багато поранених
ЗСУ включили "план Б" та вдарили по окупантах на іншому напрямку: як змінилася ситуація на фронті
Каменських звернулася до українців із делікатним питанням, потребує допомоги: "Доводиться переживати..."
Українці в коментарях підтримали Ольгу Сумську й також діляться своїми переживаннями:
"Серце на шматки … і це не кадри з фільму жахів, це реалії українців, якою важкою ціною виборюємо свободу😢";
"Сижу і реву...за що нам це все? Наші люди неймовірні, рятують всіх...дякую всім волонтерам, рятувальникам, всім - всім";
"Боже..врятували красуню🙏❤️😢 дякую!!! Серце вже обривається слізьми який день".
Останні новини України:
Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла, на що перетворилися її екс-колеги з росії.
Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.
Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.