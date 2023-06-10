Відома акторка, Народна артистка України Ольга Сумська не стримала емоцій, коментуючи кадри з Херсонщини.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ольга Сумська опублікувала добірку зворушливих кадрів порятунку тварин на територіях, затоплених у результаті підриву окупантами Каховської ГЕС.

"Херсонщина!‼️‼️‼️🙏🏻🙏🏻🙏🏻Люди,ви неймовірні!Дякуємо нашим рятувальникам, волонтерам,уклін кожному,рідні!🙏🏻❤️Серце крається від болю і співчуття ! 🥺🥺🥺Але ці відео повертають до життя…Врятовані улюбленці,які трималися у воді декілька днів і дочекалися …🙏🏻В стані жахливого стресу від побаченого…😢", — пише Ольга Сумська.

Пізніше Сумська також окремо розмістила відео щасливого завершення історії порятунку вівчарки Ніки, яка нарешті возз'єдналася зі своєю господаркою.

"Продовження історії порятунку вівчарки Ніки!🐕❤️Вона дочекалась!!!🥹🙏🏻Від цього всього можна збожеволіти…Сльози…Херсонщина,рідні наші,ми з вами!🙏🏻🙏🏻🙏🏻", — наголосила Ольга Сумська.

Українці в коментарях підтримали Ольгу Сумську й також діляться своїми переживаннями:

"Серце на шматки … і це не кадри з фільму жахів, це реалії українців, якою важкою ціною виборюємо свободу😢";

"Сижу і реву...за що нам це все? Наші люди неймовірні, рятують всіх...дякую всім волонтерам, рятувальникам, всім - всім";

"Боже..врятували красуню🙏❤️😢 дякую!!! Серце вже обривається слізьми який день".

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