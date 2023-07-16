Володимир Дантес став гостем нового випуску проекту «Іспит. Нова реальність» Маші Єфросініної, розповів про особисте, про скандали та різні ситуації, які привертали увагу громадськості. Проте відвертість Дантеса у розмові з Єфросініною не оцінили.

При цьому під відео Єфросініною з'явилося багато критики на адресу Дантеса не лише через його звернення.

«Вова дуже змінився. Це очевидно і тим, хто з ним знайомий, і тим, хто його не знає. З одного боку, це вже друге інтерв'ю з ним, а з іншого хочеться сказати, що я поговорила з новою людиною. Подивіться і ви, і зробіть висновки», - написала Єфросиніна.

Під відео Єфросініною утворився конфлікт:

«Боже, хто ці люди? Чому їх популяризують? Що воно зробило у своєму житті; Раніше було підписано на Надю. А потім підписалися і на Вову. Після розриву з Надею, я від неї відписалася); О, ноу. Хто цей хлопець, крім того, що він був чоловіком Наді із розкрученого Потапом дуету?;

У чому талант цього дива? Пишуть що він справжній 🙄 і що? У наш час хочеться слухати справжніх героїв, чоловіків причетних до захисту України; Доросла дитина; Як нудить від цієї показухи; Не могли когось нормального покликати?» - посварилися під постом Єфросиніною.

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