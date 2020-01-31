Якби вибори в український парламент відбулися найближчої неділі, то, за результатами опитування Центру Разумкова, партія «Слуга народу» набрала б 45,5%

Таку статистику кандидат політичних наук Дмитро Співак називає принизливою для виборця і фантастичною для «слуг». Про це він розповів в ефірі Politeka-online. Щоб подивитися інтерв'ю, доскролльте сторінку до кінця.

«Вони можуть плескати в долоні, вони можуть про нас говорити: «Та…, піпл схавав, яка різниця?! 45% людей готові підтримати цю бригаду неуків, ось ці «пр****тутки в парламент», колупання, незнання законів, «поліграф так поліграф»», – дивується гість студії.

Він у шоці від того, що кожен другий українець готовий сьогодні проголосувати за те, чого фактично не існує.

«Ми ж з вами розуміємо, що немає партії «Слуга народу». Вони її тільки збираються будувати. І якщо люди за них проголосували минулого літа, то ми з вами пояснювали, чому. Це був такий історичний момент. Це було таке електоральне божевілля. Ми всі віддали свої голоси Зеленському, а потім частина з нас віддала голоси «Слугам народу»», – пояснив експерт.

Сьогодні якщо запитати у людей, що за цей час зробили їх обранці, навряд чи хтось зможе назвати хоч щось корисне. Нинішні ж результати опитування відмінно демонструють меншовартість українців.

«От якби ця соціологія показала Володимиру Зеленському, що рейтинг його так званої партії сьогодні 15%, – це було б класно і для нього, і для нас, і для країни. Знаєте чому? Тому що він зрозумів би, що треба бити в дзвони. Тому що вони б усі зрозуміли, що люди розумні, що так легко їх не проведеш, що треба щось робити. А так вони відпочивають і думають: 45,5% за нас проголосували в липні. Ми тут творимо дурниці і гидоту кожен день, а за нас все одно 45%», – підкреслює Співак.

Він не виключає того, що врешті-решт український президент розжене всю цю партію.

«Почнеться момент, коли «Слуга народу в парламенті розвалиться на складові частини. По-друге, вони почнуть дискредитувати президента, по-третє, вони стануть для Зеленського токсичними».

Підсумовуючи коментар на цю тему, Співак радить все ж розділяти президента і «цих хлопчиків і дівчаток 20-25 років», які поняття не мають про український парламентаризм.

Що ж стосується запевнень голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка про те, що обвалу рейтингу президента і його партії не буде, то тут, констатує Співак, він поки має рацію. Адже, впевнений експерт, політична культура формується не відразу, й українцям ще належить чимало осягнути на цьому шляху, щоб навчитися робити правильний вибір.

Нагадаємо, помічник «Слуги народу» ошелешив витівкою зі своїм пухнастим другом.

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