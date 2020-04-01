Події в Україні можуть піти за сценарієм Іспанії та Італії, але все ще є шанс уникнути цього
Як повідомляє Politeka.net, таку думку в інтерв'ю Politeka on-line висловив екс-народний депутат Верховної ради України VIII скликання Ігор Мосійчук (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Також він назвав умови введення надзвичайного стану в Україні через спалах "уханьского" вірусу.
"Думаю, коли вводити НС і комендантський час, буде видно протягом двох найближчих тижнів. Якщо сценарій піде за прикладом Італії або Іспанії, то доведеться вводити", - висловився екс-нардеп.
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Крім того, він звернув увагу на те, що все частіше в світі відбуваються заворушення через тривалий карантин. Такий розвиток подій він прогнозує і в Україні. Також екс-нардеп зазначив, що в української влади все ще є шанс уникнути таких подій, але потрібно діяти швидко і робити все можливе, щоб українці були задоволеними.
"Життя українців зміниться найближчим часом. У нас можуть бути заворушення, це найбільш вірогідний сценарій подій в Україні, враховуючи безсилля наших правоохоронних органів. Українській владі, щоб уникнути такого сценарію, потрібно, не прогинатися під МВФ, ставати у позу "зю" і не займатися внутрішніми сварками, які у нас відбуваються кожен день. Ні, вона повинна кинути всі свої сили і організувати роботу українців таким чином, щоб уникнути розповсюдження вірусу", - зазначив Мосійчук.
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