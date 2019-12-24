Росії немає чим відповідати на санкції США проти "Північного потоку-2"
"Колоніальній периферії нічим відповідати розвиненійметрополії. А дрібні укуси ніякого значення не мають. Загрози швидше - рефлекс. Ритуал. Особливо якщо врахувати, наскільки витончено американці вмили російських партнерів, продемонструвавши тотальну технологічну відсталість "енергетичної наддержави", - вважає експерт.
Він підкреслив, що будівництво газопроводу переноситься на невизначені терміни і разом з цим у Росії з'являється ще одна серйозна проблема.
"Тепер мало знайти підрядника, який здійснить самогубство, піддавши себе американським санкціям у добровільному порядку, так ще потрібно буде погоджувати судно, яке буде прокладати трубу, з данцями - узгоджені були суди швейцарської фірми, а новим можуть бути пред'явлені і нові вимоги", - зазначив він.
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За словами експерта, для Росії це не просто клацання по носу, а стусан під зад.
"Дядьку, а вам не здається, що ваше місце..." І майку на грудях рвати марно - тут не кіно з життя абстрактних кримінальників, а реальне життя", - закінчив експерт.
Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що введені США санкції проти газопроводу «Північний потік — 2» говорять про недобросовісної конкуренції і порушення міжнародного права.
глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія буде відповідати на санкції США, включаючи обмеження проти "Північного потоку-2" .
За словами Лаврова, проект буде реалізований, незважаючи на погрози з боку представників Штатів. Євросоюз у цьому випадку розуміє свій комерційний інтерес.
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