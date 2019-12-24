"Колоніальній периферії нічим відповідати розвиненійметрополії. А дрібні укуси ніякого значення не мають. Загрози швидше - рефлекс. Ритуал. Особливо якщо врахувати, наскільки витончено американці вмили російських партнерів, продемонструвавши тотальну технологічну відсталість "енергетичної наддержави", - вважає експерт.

Він підкреслив, що будівництво газопроводу переноситься на невизначені терміни і разом з цим у Росії з'являється ще одна серйозна проблема.

"Тепер мало знайти підрядника, який здійснить самогубство, піддавши себе американським санкціям у добровільному порядку, так ще потрібно буде погоджувати судно, яке буде прокладати трубу, з данцями - узгоджені були суди швейцарської фірми, а новим можуть бути пред'явлені і нові вимоги", - зазначив він.

За словами експерта, для Росії це не просто клацання по носу, а стусан під зад.

"Дядьку, а вам не здається, що ваше місце..." І майку на грудях рвати марно - тут не кіно з життя абстрактних кримінальників, а реальне життя", - закінчив експерт.