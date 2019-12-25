П'ятий президент України Петро Порошенко, а також ряд нардепів, включаючи "Слуг народу", поплатилися за свою безпечність

Як передає Politeka.net, через систематичні прогули сесій Верховної Ради в листопаді більш ніж 80 народних обранців потрапили під удар, їм припинили відшкодовування депутатських виплат. Таким чином, злісні прогульники зберегли Україні 3 мільйони 600 тисяч гривень.

Як стало відомо, припинили відшкодовувати витрати навіть топ-політикам, наприклад, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку та голові партії "Слуга народу", заступнику голови фракції Олександру Корнієнку.

Раніше ми повідомляли, провал "Слуги народу" на виборах в Об'єднані територіальні громади, швидше за все, пов'язаний з дефіцитом кадрів у партії. Таку причину озвучили політичні експерти, називаючи "Слугу" нової політсилою, якій потрібен час, щоб "обрости" необхідними професійними кадрами.

Зокрема, аналітик Андрій Золоторьов звернув увагу на те, що президент Володимир Зеленський почав повторювати помилки своїх попередників – Віктора Януковича та Петра Порошенка, які залучали у свої партії сумнівних кандидатів на місцях.

«Вони повинні довести, що вони нові. Провести реальні внутрішньопартійні праймеріз перед місцевими виборами, щоб партія влади не перетворилася в традиційний збирач всіляких соціальних і політичних покидьків, які минусовали рейтинг Януковича і Порошенка», - підкреслив експерт.

Також ми розповідали, астрологи попередили Петра Порошенка, що рік Щура буде для нього ще більш непростим, порівняно з 2019-м.

Розташування зірок на наступний рік вказує, що для політика наступає час змін. Вже у квітні він зробить для ЗМІ низку важливих заяв. Однак, це призведе до наслідків, яких він не очікує. Екс-президенту напророкували до кінця квітня 2020 фатальну помилку, що може призвести до поразки.

Як повідомляла Politeka, у клубі, що належить Порошенку, пройшла серія обшуків

Як стало відомо, український політик має схильність до параноїдальним реакцій.