П'ятий президент України Петро Порошенко, а також ряд нардепів, включаючи "Слуг народу", поплатилися за свою безпечність
Як передає Politeka.net, через систематичні прогули сесій Верховної Ради в листопаді більш ніж 80 народних обранців потрапили під удар, їм припинили відшкодовування депутатських виплат. Таким чином, злісні прогульники зберегли Україні 3 мільйони 600 тисяч гривень.
Як стало відомо, припинили відшкодовувати витрати навіть топ-політикам, наприклад, лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку та голові партії "Слуга народу", заступнику голови фракції Олександру Корнієнку.
Раніше ми повідомляли, провал "Слуги народу" на виборах в Об'єднані територіальні громади, швидше за все, пов'язаний з дефіцитом кадрів у партії. Таку причину озвучили політичні експерти, називаючи "Слугу" нової політсилою, якій потрібен час, щоб "обрости" необхідними професійними кадрами.
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Зокрема, аналітик Андрій Золоторьов звернув увагу на те, що президент Володимир Зеленський почав повторювати помилки своїх попередників – Віктора Януковича та Петра Порошенка, які залучали у свої партії сумнівних кандидатів на місцях.
«Вони повинні довести, що вони нові. Провести реальні внутрішньопартійні праймеріз перед місцевими виборами, щоб партія влади не перетворилася в традиційний збирач всіляких соціальних і політичних покидьків, які минусовали рейтинг Януковича і Порошенка», - підкреслив експерт.
Також ми розповідали, астрологи попередили Петра Порошенка, що рік Щура буде для нього ще більш непростим, порівняно з 2019-м.
Розташування зірок на наступний рік вказує, що для політика наступає час змін. Вже у квітні він зробить для ЗМІ низку важливих заяв. Однак, це призведе до наслідків, яких він не очікує. Екс-президенту напророкували до кінця квітня 2020 фатальну помилку, що може призвести до поразки.
Як повідомляла Politeka, у клубі, що належить Порошенку, пройшла серія обшуків
Як стало відомо, український політик має схильність до параноїдальним реакцій.