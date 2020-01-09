Російська Федерація може скористатися трагедією з українським Боїнгом у власних цілях і застосувати цю інформацію проти самої України

Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив експерт з питань безпеки Василь Богдан.

Експерт висловив побоювання, що Москва в жодному разі спробує почати новий виток інформаційної війни проти України.

Але в цьому всьому є один важливий нюанс, який не варто забувати: Київ перебуває на даний момент у відносно нормальних відносинах з Тегераном і Вашингтоном. Саме через це РФ буде складно якось погіршити стосунки між країнами, але вони все-таки будуть намагатися це зробити.

"Україна в даній ситуації навряд чи виявиться в ролі цапа-відбувайла, на якого, образно кажучи, спустять всіх собак. Втім, тут також багато залежить і від дій нашої країни", - висловився Василь Богдан.

Він зазначив, що зараз Україна повинна зробити грамотний рослідування щодо трагедії з Боїнгом: включити професіоналів до складу міжнародної слідчої комісії, які повинні вміло відстоювати інтереси власної країни.

Богдан також переконаний, що катастрофа українського пасажирського авіалайнера повинна бути розглянута і на засіданні Радбезу ООН, за підсумками якого обов'язково потрібно зробити відповідні заяви.

Нагадаємо, про крах українського Боїнга під Тегераном, Зеленський і Порошенко в пастці.

Як повідомляла Politeka, боїнг з українцями впав під Тегераном

Також Politeka писала, що український літак зі 180 пасажирами звалився після зльоту: трагедія потрапила на відео.