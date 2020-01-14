Володимир Путін хоче влізти в справи України, щоб мати вплив у нашій країні

Президент РФ Володимир Путін так наполегливо вимагає у Володимира Зеленського безстрокового прийняття особливого статусу Донбасу і присутності цього положення в Конституції через бажання знищити суверенітет України

Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму блозі на Youtube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

До всього іншого, президент РФ завершить свою каденцію в 2024 році, тому, щоб зберегти владу йому необхідно зробити все можливе навіть після втрати президентського крісла. Якщо Україна прийме особливий статус Донбасу у Путіна буде можливість розширити свою владу на окупованій території.

Цимбалюк зазначив, наполегливі вимоги глави РФ вказують лише на те, що Володимир Путін просто мріє особисто писати Конституцію України щодо окупованого Донбасу.

"І якщо з українською владою щось станеться і вона піде на такий крок, від України, звичайно, залишиться мало. Тим більше, тут стільки всього відбувається – у Володимира Володимировича в 2024 році закінчується черговий президентський термін, потрібно щось вирішувати", – попередив про істинну суть ультиматумів Путіна журналіст.

Користувачі мережі не могли не прокоментувати слова журналіста та його прогноз. Багато хто погодилися з його висловлюванням, зазначивши, що Володимир Путін найгірше, що могло статися в світі.

"Нелюдяно знімати з Росії целебнейшие санкції. Путін міняй Конституцію Німеччини!", "Добре там, де росіянцев поки немає. А на світі? На світу і життя не красна. А навіть навпаки..", "Скрізь де стирчать"вуха кремля" все називають внутрішнім конфліктом!", "Свою Конституцію нехай переписує".