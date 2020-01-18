Президент Росії Володимир Путін терміново перейшов до плану по узурпації влади



Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер і військовий експерт Ель Мурид.



За його словами головне було озвучено під самий кінець промови.

"Путін починає трансферт. Терміново. Часу на розкачку немає - ситуація визнано загрозливою. Союзна держава виключається із сценаріїв трансферту, так як Лукашенко просто не дає можливості встигнути. Будуть йти по шляху посилення Держради і передачу йому повноважень", - стверджує експерт.

За його словами, після ліквідації президентської республіки роль президента стане суто декоративною.

"У цьому сенсі питання наступника Путіна на посаді президента втрачає актуальність - можна ставити будь петрушку, яких серед слухачів послання більше ніж всі", - зазначив блогер.

Крім того, він зазначив найважливіший момент.

"Тепер Конституційний суд зможе визначати на законність і відповідність конституції всі закони, прийняті Держдумою до їх підписання президентом. Заодно висунута загроза на адресу Конституційного і Верховного суду - тепер суддів можна буде отрешать їх від посади рішенням президента", - стверджує блогер. Також він зазначив, що Володимир Путін цими словами підтвердив, що йде підготовка до узурпації влади. Раніше ми повідомляли, що Дмитро Медведєв оголосив про те, що уряд Росії йде у відставку у повному складі. Відповідну заяву було зроблено у середу, 15 січня, після виступу президента РФ Володимира Путіна з щорічним посланням до Федеральних зборів.

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