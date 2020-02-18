Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ситуація з коронавірусом повністю контролюється

Що стосується евакуації українців з китайського міста Ухань (найбільш постраждалого від смертельного вірусу), гарант додав, що "ми обов'язково повинні забрати наших громадян". Як передає Politeka.net, про це Зеленський заявив під час брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Зеленський різко припинив спроби деяких українських політичних сил сколихнути ситуацію - які нібито заявляють про неготовність влади до перевезення евакуйованих. В тому числі, президент пригрозив політикам, які підбурюють жителів країни перекривати дороги, тим, що поселить врятованих в "їх особняках".

"На жаль, деякі ЗМІ поширюють дезінформацію з приводу того, куди їх везуть або що щось не готове... У нас є кілька варіантів, ми повністю готові, але найголовніше, що ми забираємо наших громадян... Я хочу звернутися до деяких політичних партій, які підбурюють людей перекривати дороги... Чесно кажучи, ми з вами повинні розуміти - ми забираємо своїх громадян, які є такими ж громадянами України, як і ми. А з приводу цих політичних "товарищей" хочу вам сказати правду, якщо будете перекривати дороги та підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян, а ми їх обов'язково привеземо додому, тому що це наш обов'язок як конституційний, так і людський... в Конча-Заспу, в їх особняки", - заявив президент.

Раніше ми повідомляли, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла, як буде проходити евакуація українців з Уханя. Зокрема всіх врятованих перед вильотом будуть перевіряти на ряд симптомів, і це не тільки температура вище 37,2 градусів, а також біль у м'язах, нежить тощо.

За словами голови МВС Арсена Авакова, на борту літака з українцями буде 16 осіб екіпажу, в тому числі поліцейський, два лікаря, медсестра, військовослужбовець та працівник консульства. Всі вони разом з евакуйованими будуть відбувати карантин.

Нагадаємо, що вчені розкрили правду про коронавирусе, що тепер буде з покинутими українцями.

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