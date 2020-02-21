Президент України Володимир Зеленський терміново звернувся до громадян після вибухової ситуації, яка сталася в ході евакуації наших громадян з Китаю
Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані на YouTube (щоб переглянути відео - доскрольте до кінця).
«Вчора дехто, на жаль, забув про клятву Гіппократа. Хочу звернутися до тих, хто за результатами вчорашнього випробування на людяність, точно вирушить на перездачу. Більшість громадян, які повернулися - 95, 97, 99 років народження. Це, фактично, діти. Серед них є 8-річний хлопчик», - уточнив він.
Тим не менш, стверджує Зеленський, він пам'ятає про свою присягу, яку давав після перемоги на президентських виборах у Верховній Раді.
Окремо він уточнив, що влада знає про те, що «дехто спеціально сіяв паніку і підводив до протестів», а винуватців і організаторів чекає відповідальність.
На слова Зеленського вже відреагував відомий політолог Юрій Романенко, уточнивши, що це єдине, що зробив президент України.
«Володимир Олександрович зробив новий ролик. А більше нічого не зробив. Весна прийшла, скоро посадки. Рейтингу», - підкреслив він.
Раніше ми розповідали про бійню, яка сталася у Нових Санжарах. Місцеві люди влаштували акції протесту через українців, яких евакуювали з Китаю і хотіли поселити в пансіонаті.
Через час мітинги переросли в справжнє побоїще з правоохоронцями. В результаті сутичок постраждали більше десяти людей.
Крім цього, протестуючі зустрічали автобуси з евакуйованими українцями плакатами, камінням і нецензурними погрозами. Силовикам вдалося штурмом розблокувати під'їзд до об'єкта розміщення евакуйованих і повністю звільнити дорогу для автобусів. Окремих осіб поліція "вилучала" з натовпу й іноді просто витісняла на узбіччя, застосовуючи спецзасоби.
Після того, як автобуси проїхали на територію пансіонату, місцеві жителі стали відкрито загрожувати евакуйованим і заявили, що акції протесту триватимуть. Також у натовпі були люди, які відкрито погрожували розправою людям, яких привезли на карантин у місцевий пансіонат.
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Як повідомляла Politeka, противники евакуації українців з Китаю стали посміховиськом: у мережі з'явилися фотожаби.
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