Звернення з'явилося після того, як ситуація затихла

Президент України Володимир Зеленський терміново звернувся до громадян після вибухової ситуації, яка сталася в ході евакуації наших громадян з Китаю

Як повідомляє Politeka, кадри були опубліковані на YouTube (щоб переглянути відео - доскрольте до кінця).

«Вчора дехто, на жаль, забув про клятву Гіппократа. Хочу звернутися до тих, хто за результатами вчорашнього випробування на людяність, точно вирушить на перездачу. Більшість громадян, які повернулися - 95, 97, 99 років народження. Це, фактично, діти. Серед них є 8-річний хлопчик», - уточнив він.

Тим не менш, стверджує Зеленський, він пам'ятає про свою присягу, яку давав після перемоги на президентських виборах у Верховній Раді.

Окремо він уточнив, що влада знає про те, що «дехто спеціально сіяв паніку і підводив до протестів», а винуватців і організаторів чекає відповідальність.

На слова Зеленського вже відреагував відомий політолог Юрій Романенко, уточнивши, що це єдине, що зробив президент України.

«Володимир Олександрович зробив новий ролик. А більше нічого не зробив. Весна прийшла, скоро посадки. Рейтингу», - підкреслив він.

Раніше ми розповідали про бійню, яка сталася у Нових Санжарах. Місцеві люди влаштували акції протесту через українців, яких евакуювали з Китаю і хотіли поселити в пансіонаті.

Через час мітинги переросли в справжнє побоїще з правоохоронцями. В результаті сутичок постраждали більше десяти людей.

Крім цього, протестуючі зустрічали автобуси з евакуйованими українцями плакатами, камінням і нецензурними погрозами. Силовикам вдалося штурмом розблокувати під'їзд до об'єкта розміщення евакуйованих і повністю звільнити дорогу для автобусів. Окремих осіб поліція "вилучала" з натовпу й іноді просто витісняла на узбіччя, застосовуючи спецзасоби.

Після того, як автобуси проїхали на територію пансіонату, місцеві жителі стали відкрито загрожувати евакуйованим і заявили, що акції протесту триватимуть. Також у натовпі були люди, які відкрито погрожували розправою людям, яких привезли на карантин у місцевий пансіонат.

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Як повідомляла Politeka, противники евакуації українців з Китаю стали посміховиськом: у мережі з'явилися фотожаби.

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