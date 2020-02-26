В Україні з'явилася людина, відповідальна за заходи щодо запобігання епідемії коронавірусу в країні

У вівторок, 26 лютого, прем'єр-міністр Олексій Гончарук оголосив про призначення заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на посаду головного санітарно-епідеміологічного лікаря. Про це було оголошено на брифінгу голови уряду.

За словами Гончарука, зараз головним завданням для України стало запобігання проникнення смертельного китайського вірусу на територію країни. Прем'єр підкреслив, що саме у зв'язку з цим вводиться відповідна посада. При цьому, Гончарук зазначив, що у випадку проникнення вірусу в Україні, завданням Ляшка стане його оперативна локалізація.

Відзначимо, що раніше стало відомо, що у евакуйованих з китайського Уханя 48 осіб, що перебувають у Нових Санжарах, зараження коронавірусом не виявлено.

Про це заявив заступник глави МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу за підсумками засідання Кабміну в середу 26 лютого.

"Сьогодні сьомий день, середина обсервації. Все в штатному режимі, всі люди почувають себе добре. Медогляди проводять двічі в день, ознак вірусних захворювань немає. Ми отримали перші результати, 48 проб на коронавірус, всі негативні", – сказав Ляшко.

Забір проб у людей, що знаходяться на обсервації, провели 22 лютого.

Нагадаємо, у Центрі громадського здоров'я (ЦГЗ) розповіли, що тест-система для визначення коронавіруса знаходиться у вірусологічній референс-лабораторії ЦГЗ України. Для дослідження зразки будуть направлятися саме в цю лабораторію. З моменту отримання зразка лабораторією в середньому необхідно 5-7 годин робочого часу для визначення результату.

Нагадаємо, з'явилися перші офіційні результати аналізів евакуйованих з Китаю українців.

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