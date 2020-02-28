Подальша доля прем'єр-міністра Олексія Гончарука вирішувалася на терміновому засіданні в Офісі президента України

Про це пише Страна, посилаючись на свої високопоставлені джерела.

Відомо, що вчора, 27 лютого, глава держави Володимир Зеленський зібрав нараду в ОПУ, на якому також було піднято питання про можливу відставку Олексія Гончарука з посади глави уряду.

Наголошується, що крім президента Володимира Зеленського у ній взяли участь Дмитро Разумков, Арсен Аваков, Андрій Єрмак, Сергій Шефір та Кирило Тимошенко.

"На порядку, крім іншого, була доля уряду і прем'єра. За підсумком вирішили поки що питання відставки Гончарука відкласти, поставивши на паузу", – підкреслив високопоставлений джерело.

Але при цьому не уточнюється, будуть мати місце інші перестановки у Кабінеті міністрів, а відповідну інформацію пообіцяли оприлюднити найближчим часом.

Також джерело додало, що термінову нараду в Офісі президента тривало кілька годин. Потім Володимир Зеленський і голова ВП Андрій Єрмак поїхали в Кабінет міністрів для проведення важливих переговорів безпосередньо з Гончаруком.

Раніше ми повідомляли, що Олексій Гончарук прокоментував чутки про своє майбутнє звільнення і розповів, готовий вибачитися за космічні зарплати своїх міністрів.

«Я скільки себе пам'ятаю – мене звільняють. Уряд працює в звичайному режимі. Для мене звично поява подібної інформації в ЗМІ. Ніяких заяв я не писав, з президентом подібних тим не обговорював», - підкреслив прем'єр.

При цьому він визнав, що зустрічався з Сергієм Тігіпком, який, за повідомленнями ЗМІ, може зайняти його місце.

«Пана Тігіпка я бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими. Я за останній місяць подивився близько 20 осіб. Нам потрібно посилення радниками, можливо, на якусь посаду в уряді», - додав він.

Нагадаємо, новим прем'єром може стати чиновник часів Януковича, українці сказилися.

Як повідомляла Politeka, Гончарук після подвійних платіжок порадив торгувати зброєю і не тільки.

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