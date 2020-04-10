Володимир Зеленський оголосив про скорочення зарплат деяких українців уже з цього місяця
Під час свого традиційного щоденного звернення до українців президент повідомив про те, що вже з квітня зарплати держслужбовців у країні скоротять. Тепер вони не можуть перевищувати 47 тисячі гривень. За підрахунками Кабміну, це дозволить заощадити як мінімум 1,5 мільярда гривень для бюджету.
«Підтягнути пояси повинні всі держслужбовці. Вже з квітня, незалежно від рангу і їх посади, їх зарплата не буде перевищувати 47 тисяч гривень. Це стосується всіх: суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Національного банку України, Центрвиборчкому та багатьох інших чиновників. Такі ж обмеження стосуються і членів спостережних рад», - заявив Зеленський.
Втім, він тут же розчарував багатьох українців, зазначивши, що це лише тимчасова міра. Крім того, поки це тільки ініціатива президента. Для її реалізації її повинні підтримати ще й у Верховній Раді.
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Обговорюючи тему скорочення зарплат, президент також запевнив, що на час карантину скорочувати зарплати вчителів, стипендії студентів і витрати на наукову діяльність в Україні не будуть.
«Ніяких скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам і витрати на наукову діяльність», - підкреслив президент.
Нагадаємо, пом'ятий Зеленський різко звернувся до українців на камеру, з'явилося повне відео.
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