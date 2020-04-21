Перший Президент України Леонід Кравчук вважає, що Україна була зруйнована ще до приходу до влади Володимира Зеленського
Як передає Politeka.net, своє бачення ситуації в країні він озвучив в ефірі програми "Голос народу". (щоб переглянути відео доскрольте сторінку до кінця)
За його словами, після подій Майдану в 2014 році і приходу Порошенка до влади, Україна повністю втратила свій суверенітет і пішла під зовнішнє управління приватних фінансових фондів державних фінансових структур США.
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Також він зазначив, що не захищає президента Зеленського, але жалюгідний стан України не його вина.
"Всі кажуть, що Зеленський у чомусь винен. В чому він винен? У тому, що він не краде гроші? Або в тому, що прагне закінчити війну? Або може бути в тому, що прагне зробити хоча б щось для України? Країну зруйнували до Зеленського. Зараз все в силах Господа. Ніхто і ніяк зараз вже нашій країні не допоможе. Зараз йде питання про банальне виживання людей", - впевнений Кравчук.
Також він вважає, що Україну "розвалили і розікрали" ще до Зеленського.
"Люди забули, що майдан почав не Зеленський. Що 6 років обкрадав армію не Зеленський. Що найбільш корумпованою країною Європи і світу Україна стала не при Зеленському. Люди забули, що не Зеленський розпалив вогнище війни, що не Зеленський бездумно пролив першу кров на майдані. Що не Зеленський зчепився з Януковичем за владу руками власного народу. Все розвалили і вкрали до Зеленського і це треба визнати", - вважає перший президент України.
Нагадаємо, у Зеленського вперше розповіли, що думають про «халявних» грошах для партій.
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