Він упевнений, що Україні вже нічого не допоможе

Перший Президент України Леонід Кравчук вважає, що Україна була зруйнована ще до приходу до влади Володимира Зеленського

Як передає Politeka.net, своє бачення ситуації в країні він озвучив в ефірі програми "Голос народу". (щоб переглянути відео доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, після подій Майдану в 2014 році і приходу Порошенка до влади, Україна повністю втратила свій суверенітет і пішла під зовнішнє управління приватних фінансових фондів державних фінансових структур США.

Також він зазначив, що не захищає президента Зеленського, але жалюгідний стан України не його вина.

"Всі кажуть, що Зеленський у чомусь винен. В чому він винен? У тому, що він не краде гроші? Або в тому, що прагне закінчити війну? Або може бути в тому, що прагне зробити хоча б щось для України? Країну зруйнували до Зеленського. Зараз все в силах Господа. Ніхто і ніяк зараз вже нашій країні не допоможе. Зараз йде питання про банальне виживання людей", - впевнений Кравчук.

Також він вважає, що Україну "розвалили і розікрали" ще до Зеленського.

"Люди забули, що майдан почав не Зеленський. Що 6 років обкрадав армію не Зеленський. Що найбільш корумпованою країною Європи і світу Україна стала не при Зеленському. Люди забули, що не Зеленський розпалив вогнище війни, що не Зеленський бездумно пролив першу кров на майдані. Що не Зеленський зчепився з Януковичем за владу руками власного народу. Все розвалили і вкрали до Зеленського і це треба визнати", - вважає перший президент України.

Нагадаємо, у Зеленського вперше розповіли, що думають про «халявних» грошах для партій.

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