Хаотичні дії Кабміна і відсутність чіткої стратегії розвитку на тлі наближення економічної кризи демонструють українцям всю некомпетентність влади

Настільки слабкого глави Кабміну у нас не траплялося за всі роки незалежності, пише на своїй сторінці в Фейсбуці відомий український блогер Сергій Марченко.

«Ще ніколи в історії України не було такого незначного прем'єра, як Шмигаль. Таке враження, що вся наша країна бере участь у реаліті-шоу «Тупий і ще тупіший». Прем'єр щодня робить якусь тупу фігню, а ми дивимося, офігіваючи, сміємося, плачемо, обурюємося, але продовжуємо дивитися цей захоплюючий серіал з мініатюрами Кабміну з купою помилок, що списаною з інтернету програмою уряду, яку дружно відкидають самі Слуги народу в комітетах ради, відкриттям підприємств без відкриття транспорту тощо», – зазначає він.

Чому склалася подібна ситуація, Марченко пояснює тим, що президент Володимир Зеленський спеціально вибрав таку людину на цю посаду і цькує її своєю ж фракцією. І в цих дій є певна мета.

«Через півроку Шмигаля викинуть на смітник точно так само, як викинули на смітник хіпстера Гончарука з його наївними «реформаторами». Поки Шмигаль збирає від президента весь негатив, а з корупційних потоків мільйони на подальше безбідне життя, економіка стрімко падає в такий мінус, що уряд Тимошенко в 2009 році на тлі «слуг» може здатися просто зразковим», – підсумував автор.

Раніше ми розповідали про те, що метання центральної влади у питаннях організації життя українців у період карантину призвели до того, що в містах мери почали відкрито саботувати постанови Кабміну та розпорядження президента. Спочатку влаштував демарш мер Черкас Анатолій Бондаренко, який оголосив про пом'якшення карантину в місті, потім підключився харківський міський голова Геннадій Кернес, виступивши з наміром відкрити метро вже з 12 травня.

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