Володимир Путін може відкрито піти війною проти України, але тільки за однієї умови

Як розповів в інтерв'ю «Апострофу» екс-народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, відкрите оголошення війни Росією можливе тільки якщо Путін побачить для цього об'єктивно існуючий привід.

Чубаров зазначив, що останнім часом рейтинг російського президента стрімко падає, а невдоволення ним продовжує зростати.

«І у Путіна прямо свербить і горить від потреби якимось чином продемонструвати росіянам, що він залишається таким же успішним, таким же "мачо", яким він себе показав в 2014 році. Для цього, виходячи з його попередніх дій і характеру, він буде шукати якусь ситуацію, створювати якусь подію», - вважає Чубаров.

За його словами, Путін зараз не може вирішити жодної проблеми всередині Росії, адже, як показали останні події, у нього майже немає надійної команди. Незважаючи на те, що президент РФ любить похвалитися побудованої за роки свого правління вертикаллю влади, в сформованій кризі вона виявилася марною.

Чубаров наголосив, що в такій ситуації Путін буде шукати можливості в якій-небудь зовнішній афері. Наприклад, президент РФ може підняти тему забезпечення Криму водою, якщо у нього буде об'єктивно існуючий привід, який, міг би виправдати вторгнення в Україну.

«Буде говорити, що Київ не змирився з "добровільним вибором людей в Криму, правом на самовизначення, що підтверджується Статутом ООН і всіма міжнародними актами". І ось Київ вирішив підкорити або знищити людей в Криму тим, що вже стільки років залишає без води, а тепер ситуація стала загрозливою для сотень тисяч людей, загрожує екологічною катастрофою не тільки для півострова, але і для басейну Чорного моря», - спрогнозував Чубаров.

За його словами, Путін здатний придумати багато чого, аби виправдати свої дії на адресу України.

Нагадаємо, у Росії проговорилися про швидке повалення Путіна, розкривши деталі.

Як повідомляла Politeka, Україні напророкували катастрофу через величезну помилку Зеленського з Путіним.

Також Politeka писала, що Путін пробив нове дно, росіяни масово виступили проти президента.