Віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков заявив, що збройні сили України на даний момент знаходяться на достатньому рівні, щоб протистояти агресії Кремля.
Також зазначається, що Україна не відновить водопостачання в Крим до деокупації півострову, а до можливого військового нападу зі сторони РФ, Україна повністю готова.
Про це передає Politeka.net з посиланням на інтерв’ю Олексія Резнікова "Укрінформу".
"Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років уже відбоялися. Сьогодні в нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу", - заявив він.
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Раніше повідомлялося, що Російська Федерація не відмовлялася від своїх планів по Україні.
Про це в коментарі журналістам попередив військовий експерт Михайло Самусь, передає Сьогодні.
Він попередив, що загроза повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ нікуди не зникла.
Самусь попередив українців, що вже восени 2020 року країна-агресор планує провести військові навчання, на яких "проб'є" сухопутний коридор з Донбасу в Крим.
Нова зустріч лідерів "Нормандської четвірки", а також переговори Володимира Зеленського з Володимиром Путіним можуть відбутися в серпні-вересні. Однак, як запевняють експерти, через військові навчання, які можуть стати основою для нового вторгнення в Україну, зустрічі на високому рівні можуть не проводити.
"Зараз існує кілька факторів, які обумовлюють готовність Росії почати наступ на Україну знову. Саме зараз створюються ще більш загрозливі умови. "Кавказ-2020" – це підготовча модель. Вже в серпні будуть зібрані під 150 тис. військ і флот (ЧФ, який буде посилено групами кораблів Північного і Балтійського флоту)", - попередив Михайло Самусь українців про нову загрозу.
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