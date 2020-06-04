Віце-прем'єр-міністр України Олексій Резніков заявив, що збройні сили України на даний момент знаходяться на достатньому рівні, щоб протистояти агресії Кремля.

Також зазначається, що Україна не відновить водопостачання в Крим до деокупації півострову, а до можливого військового нападу зі сторони РФ, Україна повністю готова.

Про це передає Politeka.net з посиланням на інтерв’ю Олексія Резнікова "Укрінформу".

"Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років уже відбоялися. Сьогодні в нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація не відмовлялася від своїх планів по Україні.

Про це в коментарі журналістам попередив військовий експерт Михайло Самусь, передає Сьогодні.

Він попередив, що загроза повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ нікуди не зникла.

Самусь попередив українців, що вже восени 2020 року країна-агресор планує провести військові навчання, на яких "проб'є" сухопутний коридор з Донбасу в Крим.

Нова зустріч лідерів "Нормандської четвірки", а також переговори Володимира Зеленського з Володимиром Путіним можуть відбутися в серпні-вересні. Однак, як запевняють експерти, через військові навчання, які можуть стати основою для нового вторгнення в Україну, зустрічі на високому рівні можуть не проводити.

"Зараз існує кілька факторів, які обумовлюють готовність Росії почати наступ на Україну знову. Саме зараз створюються ще більш загрозливі умови. "Кавказ-2020" – це підготовча модель. Вже в серпні будуть зібрані під 150 тис. військ і флот (ЧФ, який буде посилено групами кораблів Північного і Балтійського флоту)", - попередив Михайло Самусь українців про нову загрозу.

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