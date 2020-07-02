Колишній народний депутат України Володимир Парасюк висловився про справи щодо Петра Порошенка

Як передає Politeka.net, відповідний пост він опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"Порошенко і його «політичне переслідування» – це як театр з поганим актором. Сам створив цю судову і прокурорську систему, а зараз хмурить брови і обурюється, що немає справедливості", - дивується екс-нардеп.

За його словами, колишньому президентові України нічого не загрожує.

"Всі, хто дуже переживає за Петра Олексійовича, можете не хвилюватися, тому що ворон ворону око не виклює. Я просто не розумію, як ви можете вірити цьому брехуну?", - обурився Парасюк.

Раніше ми розповідали про те, що п'ятого президента України Петру Порошенку 10 червня вручили підозру у справі про главу Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочко - екс-президента звинувачують у схилянні останнього до перевищення своїх судових обов'язків.

1 липня Печерський суд мав обрати запобіжний захід Петру Порошенку, але засідання перенесли на 8 липня. Суддя взяв перерву для виклику в суд свідків, присутніх при врученні Порошенко підозри. Захист Порошенко досі заперечує, що підозра була йому вручена.

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