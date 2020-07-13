Рада збереться на позачергове засідання і розгляне можливість скасувати обмеження по зарплатах чиновників

Найближчим часом Верховна Рада має зібратися на позачергові засідання для прийняття важливих державних рішень. Про це розповів спікер українського парламенту Дмитро Разумков.

«У нас цей тиждень теж буде насиченим, напруженим. Багато питань, пов'язаних з питаннями бюджету... Багато законопроектів стоять в черзі на розгляд. Тому думаю це не завадить Верховній Раді трохи попрацювати понаднормово в режимі позачергових засідань. Перше відбудеться сьогодні о 14.00. Правда, багато важливих питань будуть розглядатися, деякі - дискусійні, але я впевнений, кожен зможе висловити свою позицію», - заявив спікер Ради.

Він уточнив, що на засіданні 13 липня буде розглядатися питання про проведення позачергових місцевих виборів у жовтні цього року, а також зміни до бюджету щодо виділення коштів на проведення чергових місцевих виборів і інші законопроекти.

Крім того, стало відомо, що вже сьогодні депутати розглянуть можливість скасування обмежень для зарплат чиновників на період карантину в 47 тисяч гривень. Відомо, що провести позачергове засідання, на якому буде розглядатися це питання, доручив Володимир Зеленський. Судячи з усього, влада дає зрозуміти, що 47 тисяч гривень для чиновника - це мало.

Нагадаємо, що 13 квітня депутати проголосували за введення верхньої межі для зарплат чиновників в розмірі 10 мінімальних зарплат. Тепер це обмеження хочуть скасувати, посилаючись на те, що воно нібито має діяти не більше трьох місяців з дня застосування цієї норми.

За скасування обмеження виступив також голова комітету з питань податкової та фінансової політики Ради, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев.

При цьому його колега Олександр Качура заявив, що підвищення зарплат чиновникам зараз було б несвоєчасним.

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