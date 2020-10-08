Колишній народний депутат Михайло Добкін висловився про Помаранчевої революції та Євромайдані

Свою оцінку подіям 2004 і 2014 років він дав в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За його словами,

"Два Майдани – в Україні-ред.) - це технології, це зло, це горе. Це те, що нас відкинуло на багато років тому. Коли намагаються прикрити якимись фразами типу "демократія", "свобода", "Народження нації"... Ніяка нація не народилася. Я не бачу нації сьогодні", - зазначив він.

Екс-нардеп упевнений, що українці, які були на Майдані повинні "покаятися."

"Це все штучні наративи, які нам намагаються прищепити. Я не бачу "гідності", я не бачу гідності у людей. Я бачу, що ті, хто активну участь брав у Майдані на боці Майдану і в 2004 – му, і в 2014 році, - це страх самому собі зізнатися, що "я мудак, я не так вчинив. Я був козел і повний ідіот, мене обдурили. Я йшов протягом", - заявив Добкін.

Раніше колишній нардеп Михайло Добкін публічно підтримав дії Олександра Лукашенка в Білорусі.

Крім того, український політик виправдав дії білоруських силовиків, які жорстоко розганяли протести проти влади.

Добкін заявив, що жорсткі заходи влади і правоохоронців нібито дозволили врятувати державу від зовнішнього управління.

Нагадаємо, Добкін похвалив ОМОН за" порятунок " Білорусі.

Як повідомляла Politeka, "двійника" Михайла Добкіна знайшли в Росії.

Також Politeka писала, що скандальний Добкін засвітився із забороненим символом на грудях:"буде завжди".