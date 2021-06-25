Якщо Україна у своїй зовнішній політиці повинна враховувати інтереси Великобританії, то в чому ці інтереси полягають? Свою думку з цього приводу у програмі Мирослави Бобровської «Як насправді?» висловлює політик, анархіст, політичний консультант і блогер Михайло Чаплига.
«Згідно з міжнародною конвенцією, в Чорне море можуть заходити військові кораблі третіх країн, але ненадовго. Поплавати там можна, базуватися – не можна. Але є одне місце, де можна побудувати базу, бо формально воно не вважається Чорним морем – це Очаків. Саме туди й націлилися британці. Вони готові дати нам два старих кораблі в обмін на право побудувати там дві бази. Вони навіть не проти повоювати на нашому боці, адже до Британських островів тут далеко, і якщо що, вони не постраждають, на відміну від нас. Британці кажуть нам: не факт, що Крим в результаті стане українським, але російським він точно не буде», - вважає анархіст.
Він також нагадав, що, кажучи про права України на Крим, не можна забувати про Севастополь, оскільки адміністративно він не належить до складу Криму, але по праву також є українським.
«А Британія вже не та, досить згадати недавній інцидент біля Криму. Адже з точки зору міжнародного права британський есмінець рухався в територіальних водах України з її дозволу і був обстріляний росіянами. У наявності акт агресії. А що робить Британія? Вона прикидається, ніби нічого не сталося», - зазначає Михайло Чаплига.
Раніше, як повідомляє Politeka, він заявив, що українській владі необхідно перезавантажити систему, але вона може виявитися нездатною на це.
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Також Чаплига висловив думку, що для України міжнародні корпорації більш небезпечні, ніж олігархи.