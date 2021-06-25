Якщо Україна у своїй зовнішній політиці повинна враховувати інтереси Великобританії, то в чому ці інтереси полягають? Свою думку з цього приводу у програмі Мирослави Бобровської «Як насправді?» висловлює політик, анархіст, політичний консультант і блогер Михайло Чаплига.

«Згідно з міжнародною конвенцією, в Чорне море можуть заходити військові кораблі третіх країн, але ненадовго. Поплавати там можна, базуватися – не можна. Але є одне місце, де можна побудувати базу, бо формально воно не вважається Чорним морем – це Очаків. Саме туди й націлилися британці. Вони готові дати нам два старих кораблі в обмін на право побудувати там дві бази. Вони навіть не проти повоювати на нашому боці, адже до Британських островів тут далеко, і якщо що, вони не постраждають, на відміну від нас. Британці кажуть нам: не факт, що Крим в результаті стане українським, але російським він точно не буде», - вважає анархіст.

Він також нагадав, що, кажучи про права України на Крим, не можна забувати про Севастополь, оскільки адміністративно він не належить до складу Криму, але по праву також є українським.

«А Британія вже не та, досить згадати недавній інцидент біля Криму. Адже з точки зору міжнародного права британський есмінець рухався в територіальних водах України з її дозволу і був обстріляний росіянами. У наявності акт агресії. А що робить Британія? Вона прикидається, ніби нічого не сталося», - зазначає Михайло Чаплига.

Раніше, як повідомляє Politeka, він заявив, що українській владі необхідно перезавантажити систему, але вона може виявитися нездатною на це.

Також Чаплига висловив думку, що для України міжнародні корпорації більш небезпечні, ніж олігархи.