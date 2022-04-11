Канцлер Австрії Карл Нехаммер прокоментував свої переговори з володимиром путіним, які сьогодні, 11 квітня, відбулися в москві. За його словами, це був "не дружній візит", зустріч була "дуже жорсткою", відкритою і прямою. Про це передає телеграм-канал Nexta.
Зокрема, на ній було заявлено про військові злочини російської армії в Україні та необхідність їх міжнародного розслідування. Також канцлер дав зрозуміти, що санкції проти Росії будуть продовжуватися і посилюватися до тих пір, поки в Україні будуть гинути люди.
Нагадаємо, в суботу Нехаммер провів у Києві переговори з президентом України Володимиром Зеленським, засудивши російську агресію і пообіцявши політичну і гуманітарну підтримку. Зазначимо, що Австрія – нейтральна країна, яка не входить до НАТО, вона не постачає Україні зброю. Повідомляється, що візит канцлера до москви був узгоджений з лідерами ЄС, про нього також були проінформовані президенти Туреччини та України.
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