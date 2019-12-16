Відомі українські співачки Оля Полякова, Тіна Кароль і солістка The Hardkiss Юлія Саніна зробили спільне фото

Дівчата на фото геть забули про білизну і виставили свої принади напоказ. Про це пише Politeka з посиланням на Instagram Олі Полякової, яка поділилася знімком.

На фото Кароль блискуче плаття з екстремальним декольте. Полякова розташувалася по центру в шикарному смугастому сукню, а декольте виявилося ще більше, ніж у Тіни. Найскромніша виявилася Юлія Саніна, яка була в сукні з відкритими плечима.

Фанати не змогли прокоментувати жаркий знімок, так як фото опубліковано в сторіс, де така функція відсутня.

Раніше ми повідомляли, що Полякова пустотливо посвітила формами без білизни.

Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів незвичайними і пікантними нарядами, а також демонструє екстравагантні сценічні костюми для своїх концертів і ділиться з шанувальниками навіть рідкісними «домашніми» фото.

Як відомо, Полякова не так давно представила кліп на пісню "Нічна жриця". Після зірка вирішила показати пікантний промо-кадр зі зйомок, позуючи лише в яскраво-червоному шовковому платті-халаті без нижньої білизни і засвітивши ідеальну фігуру.

Повідомлялося, що популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram

цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі в місці з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніної.

Співачка показала в Instagram кадри, на яких позує в чуттєвому і ніжному образі. На відео, яке з'явилося в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі.

Нагадаємо, Кароль спокусила гарячими кадрами зі знаменитою співачкою

А ще Politeka писала, що Кароль показала форми на спекотному фото з дівчиною

Також Politeka повідомляла, що Полякова пішла в рознос і вийшла в люди без трусів



