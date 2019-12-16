Відомі українські співачки Оля Полякова, Тіна Кароль і солістка The Hardkiss Юлія Саніна зробили спільне фото
Дівчата на фото геть забули про білизну і виставили свої принади напоказ. Про це пише Politeka з посиланням на Instagram Олі Полякової, яка поділилася знімком.
На фото Кароль блискуче плаття з екстремальним декольте. Полякова розташувалася по центру в шикарному смугастому сукню, а декольте виявилося ще більше, ніж у Тіни. Найскромніша виявилася Юлія Саніна, яка була в сукні з відкритими плечима.
Ротару після повернення в Росію дивно повелася: "відмовилася від..."
Зірка «Величного століття» блиснула пружним тілом у прозорій сукні: «не фігура, а мрія»
Астаф'єва скинула одяг заради інтимних фото в мереживах: "Все своє і натуральне!"
Годиться в онуки: 77-річну ненависницю Софії Ротару охомутав молодий коханець
Фанати не змогли прокоментувати жаркий знімок, так як фото опубліковано в сторіс, де така функція відсутня.
Раніше ми повідомляли, що Полякова пустотливо посвітила формами без білизни.
Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів незвичайними і пікантними нарядами, а також демонструє екстравагантні сценічні костюми для своїх концертів і ділиться з шанувальниками навіть рідкісними «домашніми» фото.
Як відомо, Полякова не так давно представила кліп на пісню "Нічна жриця". Після зірка вирішила показати пікантний промо-кадр зі зйомок, позуючи лише в яскраво-червоному шовковому платті-халаті без нижньої білизни і засвітивши ідеальну фігуру.
Повідомлялося, що популярна співачка Тіна Кароль останнім часом не перестає дивувати фанатів своїми знімками та відео на сторінці в Instagram
цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явився пікантні кадри, на якому артистка вирішила показати себе в неймовірному образі в місці з солісткою групи The Hardkiss Юлією Саніної.
Співачка показала в Instagram кадри, на яких позує в чуттєвому і ніжному образі. На відео, яке з'явилося в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі.
Нагадаємо, Кароль спокусила гарячими кадрами зі знаменитою співачкою
А ще Politeka писала, що Кароль показала форми на спекотному фото з дівчиною
Також Politeka повідомляла, що Полякова пішла в рознос і вийшла в люди без трусів