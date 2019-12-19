Зірка показала себе зі своїми колегами і здивувала резонансною заявою

Знаменита українська суперблондинка Оля Полякова вразила мережу неймовірним чином

Епатажна співачка досить часто радує своїх фанатів незвичайними і пікантними нарядами, а також демонструє екстравагантні сценічні костюми для своїх концертів і ділиться з шанувальниками навіть рідкісними «домашніми» фото, повідомляє Politeka.

Цього разу зірка показала себе зі своїми колегами і здивувала резонансною заявою. Справа в тому, що зірка покине Україну в січні. Співачка має намір відвідати США і дати там цілу серію концертів.

Так, на сторінці в Ингстаграм Оля розповіла, чим займатиметься в січні 2020 року. Співачка похвалилася шанувальникам, що на цей період у неї заплановані виступи в різних містах США.

“Візи в Америку і Канаду отримали!!!! Ура! 7 січня - Майамі ! 10 січня - Торонто! 11 січня - Чикаго! 12 січня - Нью-Йорк! Чекаю вас мої улюблені!!!”, – зазначає Полякова під постом.

Також відзначимо, шанувальники відразу ж почали коментувати неймовірно яскравий і гарячий кадр, представлений на сторінці в Instagram.

«Гей! Мене забули?!», «Взяли з собою дівчинку-саксофоністку з довгими ногами???)))», «Вітаю 🍾🍾🍾🌷🌷🌷», «Суперррр, і мене візьміть 😂😂😂», «Ой красуня яка !!! Вперед в Америку!!!! Удачі!!!!❤️❤️❤️❤️❤️», «Команда!!!!», «Ольга!!! Це ти мені моргаеш???», «Коли вже Вроцлав?», «Оля молодець❗ Бомбани Америку своєю енергетикою🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥», «Ольга Юріївна, з Вами куди дешевше зустрітися вдома, в Україні😘».

При цьому раніше Оля вирішила порадувати не своїми гарячими фото, а виступом старшої дочки, яка, до речі, дуже схожа на маму. Маша вирішила виконати невеликий уривок з пісні і здивує силою свого голосу.

«Росте гідна зміна!!! Качає! Драйвует, дає емоцію! Пишаюся Маруся!!! @mashapolyakova», - пише мама талановитої дочки.

А ось що пишуть шанувальники зірки у відповідь, багато хто подумав, що дівчинка співає під запис:

«Вона не співала це фонограма», «Не збігається фонограма і міміка губ, чи тільки мені так здалося? А голос дуже навіть хороший. Дівчинка молодець, старається. Може я щось плутаю?», «Уважно подивіться, вона не співає на живу зверніть увагу на губи слова не співпадають,треба бути уважними🤦‍♂️».

Нагадаємо про те, що Полякова вперше за 15 років показала свого чоловіка.

Як повідомляла Pоliteka, мокра Полякова рачки похвалилася п'ятою точкою перед чоловіком.

Також Politeka писала, що Полякова в халатику випадково засвітила апетитні форми.