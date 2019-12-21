Відома українська співачка Оля Полякова показала спільний виступ на "Х-Фактор" з учасником програми Георгієм Чаклуном

Полякова і Чаклун заспівали разом пісню на сцені "Х-Фактора". Оля була в цей раз в джинсових шортах і піджаку. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати оцінили спільну пісню:

"Оля, ти сам кайф ходячий", "Це прекрасно", "Це було дуже круто. Дійсно спасибі", "Браво", "Дуже новий стиль, і ви в ньому прекрасні", "Це було супер", "Оля, він на вас так закохано дивиться", "Мурашки прямо", "Схоже на те, що і в Україні з'явилася своя Маша Распутіна", "Полякова, ти крута".

Раніше ми повідомляли, що Полякова показала, чим займається ночами, домашнє відео.

Полякова поділилася у своєму мікроблозі в Instagram видеонарезкой, в якій зізналася, що їй подобається займатися ночами. У кадрах ми бачимо, як співачка прокидається, йде на кухню в теплому домашньому халаті і відкриває холодильник. Звідти зірка дістає велику палицю ковбаси, яку "по приколу" ніби повністю заковтує. Нестандартний підхід показати "нічний жор" зібрав безліч коментарів та лайків.

"Дівчата і хлопчики)! Знімайте смішні відео нічного жора 🍔 і виставляйте з хэштегами #НочнаяЖрица кращі отримають призи та квитки на концерт!", - підписала ролик Полякова.

Повідомлялося, що Полякова залишає Україну, зірка приголомшила заявою.

Зірка показала себе зі своїми колегами і здивувала резонансною заявою. Справа в тому, що зірка покине Україну в січні. Співачка має намір відвідати США і дати там цілу серію концертів.

Так, на сторінці в Ингстаграм Оля розповіла, чим займатиметься в січні 2020 року. Співачка похвалилася шанувальникам, що на цей період у неї заплановані виступи в різних містах США.

Нагадаємо, Полякова вигнулась і засвітила своє головне достоїнство в сіточці

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