Зірка славиться бездоганними даними, але не в цей раз

Знаменита співачка Дженніфер Лопес завжди виглядає ідеально, незважаючи на своє 50-річчя

Артистка - підтягнута, а її обличчя - без єдиної зморшки, пише Рoliteka.net. Відповідні знімки із зіркою публікують в різних журналах, до того ж і сама співачка розміщує фото на своїй сторінці в Instagram.

Однак настирливі папараці не упускають моменту показати зірку з іншого боку. У мережі можна зустріти знімки, як артистка виглядає насправді без фотошопу і підібраного ракурсу.

Так, деякий час тому в мережі з'явилося фото артистки в той час, як вона в короткому топі і обтягуючих штанях йшла на тренування.

Джей Ло була без макіяжу, з "гулькою" на голові. В руках вона тримала якийсь напій у своєї іменній склянці. Кадри відразу розлетілися по мережі, а один з них розмістили в російськомовній групі в Instagram.

За годину пост зібрав понад 2,5 тсяч лаків і багато коментарів. Більшість користувачів мережі були в подиві від зовнішності зірки і тут же накинулися з критикою. Так, вони помітили і обговорили складки на животі Лопес. Однак були і ті, які заступилися за зірку.

"Це приклад того, що мільйони доларів та інші лайфхаки, на жаль, безсилі проти старості. Джей Ло все одно приклад, і чудово виглядає!!!!💫💫💫💫", "На постановних фотках така красива , а тут печалька, якісь жирні пахви вистрибує з топа в'яла шкіра на животі , тут вона виглядає на свій полтинник. Скрізь обман", "Відмінно виглядає для своїх років! 💃💣💥А шкіру на животі я не особливо помітила, якщо б не попередні коментатори. Дженніфер взагалі-то народжувала...☝️ Дай Бог кожній жінці виглядати, як вона 😍🌹❤️🙏", "Не хочеш натягувати шкіру - ну тоді сховай її! А то як у старої 70 річної! 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️", "Шкіра висить на животі! 🙀🙀🙀 З її сотнями мільйонів доларів могла б натягнути шкіру! 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️", "Ось це рама", "Ми всі викладаємо в Instagram свої тільки найвдаліші фото! Як і вона! Але всі ми люди ! І її сфоткали нишком...", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес показала, як вона виглядає в житті без фотошопу: "На всі п'ятдесят"

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Ще Рoliteka повідомляла, що Дженніфер Лопес засвітила зайве, пікантний конфуз побачили всі фото злили в мережу.