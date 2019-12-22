Російська балерина Анастасія Волочкова постала у несподіваному образі

Зірка не втомлюються радувати своїх шанувальників і дратувати хейтерів фото в сміливих нарядах, пише Рoliteka.net. Так, всього кілька хвилин тому балерина опублікувала новий пост з фото.

Зірка позувала в блискучому костюмі: жакеті і брюках. На голову і шию артистка наділа незвичайні аксесуари. Волочкова знаходилася біля новорічної локації.

"А Ви вже відчуваєте наступ свята?🐣 Я трохи у незвичному для себе образі😊 Але намагаюсь урізноманітнювати передноворічну суєту радістю, позитивом, любов'ю❤️ і, звичайно моїми творчими проектами...", - написала Анастасія.

Через деякий час публікація зібрала прочитай 800 лайків та багато коментарів.

"Королева❤️", "Ну нарешті то ура не в трусаххх ще б правда платформу не носила", "О боже фото фільм жахів не пам'ятаю як називається був там один такий персонаж", "Анастасія, а де взяти квитки на ваш виступ в Істрі?", "😁Що не фото, всі шедевр!", "Вітас ,чи це ти?", "і я подумала, Вітаса сестричка 🤣", "Це ж треба так з образом потрапити ! Це ж ваша суть !!!! 👌👏", "так.....хвора уява", "Дуже красива. Образ вдався", "👍зовсім інша стала 🌹🌹🌹", "Яка шапочка😁😁😁", "НАСТЮША РОЛЬ ІНОПЛАНЕТНОЇ ДІВИ ДУЖЕ НАВІТЬ ЧАРІВНО..... СУПЕР МЕГА ЗІРКА 🌟", "Анастасія, ви просто шикарні! Щастя в Новому році! Прекрасна жінка і чудова людина! ❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова насмішила мережа невдалим вбранням на тлі ялинки. Зірка позувала в золотавому вбранні. Однак, як виявилося, плаття балерини виявилося зі старої колекції.

«Настя, у тебе взагалі ніякої гідності немає. Рекламируешь мотлох, старі речі. Це дизайнерське плаття Ганна Кремер на своєму акаунті показала у вересні 2017. Не годиться старе плаття видавати за новинку», - написав один з коментаторів.

Нагадаємо також, що Анастасія Волочкова насмішила мережу новим безглуздим шпагатом. Це стало причиною їдких коментарів з боку користувачів.

Волочкова показала шпагат в повітрі.

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