Зірка серіалу "Щасливі разом" Наталя Бочкарьова, яка не так давно потрапила в кокаїновий скандал, тепер буде пояснювати все суду

До суду передали документи по відношенню до Бочкарьової, яка обвинувачується по статті 228, частині першій. На поточний момент справу передано за підсудністю, передають російські ЗМІ, повідомляє Politeka.

За словами джерелом ЗМІ, справу розглянуть у Преображенському суді Москви, що за місцем прописки обвинуваченої. Бочкарьова за зберігання наркотиків може отримати штраф до 40 тисяч рублів, зарплати чи іншого доходу до трьох місяців, піти на виправні роботи на строк до двох літо, або позбутися свободи на три роки.

Раніше ми повідомляли, що колишня особиста помічниця Наталії Бочкарьової розповіла, що актрису могли підставити.

Нещодавно розгорівся неабиякий скандал навколо відомої актриси, зірки Серіалу «Щасливі разом» Наталії Бочкарьової. Її спіймали співробітники ДПС із забороненими речовинами, а саме кокаїном. Сама Бочкарьова заперечує факт порушення закону і зараз не виходить на зв'язок ні з ким.

Цю ситуацію вирішила прокоментувати її колишня помічниця Дар'я Дяченко, з якою вони були досить близькі. Варто відзначити, що співпраця між ними закінчилася не на самій райдужної ноті.

Повідомлялося, що Наталя Бочкарьова після «кокаїну в трусах» пішла на крайнощі.

Актриса опублікувала на своїй сторінці пост з виправданнями і звинуваченням ЗМІ в наклепі, але через деякий час його видалила. Тепер передплатники Бочкарьової переключилися на іншу публікація зірки. Але, як деякі помітили під постом, вона підчищає і коментарі. Їх думки розділилися: деякі вважають, що нічого в цьому інциденті немає, інші — засуджували. Знайшлися навіть і ті, які жартували над зіркою.

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