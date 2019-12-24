Актриса була не одна під час прогулянки по Лос-Анджелесу

Голлівудська актриса, Анджеліна Джолі, прогулялася з дітьми по магазинах

Зірку разом з дочками, Захарою і Шайло, помітили в Лос-Анджелесі 22 грудня, пише Рoliteka.net. Трійця йшла з пакетами і виглядала дуже задоволеною. Вони щось бурхливо обговорювали і сміялися.

Для свого виходу знаменитість обрала білу сорочку, спідницю-олівець, чорне пальто і світлі туфлі-лодочки. Завершували образ Джолі окуляри і годинник.

Дочки Анджеліни виглядали, по-простому. Захара одягла чорний светр, який оголив її плечі і чорні обтягуючі джинси.

А Шайло, як завжди, одягла те, що більше підходить хлопчикам - сіру об'ємну толстовку, шорти і кросівки.

Фото сім'ї розлетілися по мережі, зокрема, по фан-групах зірки.

"Жах...у нас бомжі на вокзалі краще виглядають...невже ніхто не навчить цих дітей стежити за собою", "Вони одягнені добре, акуратно, спортивно, від марки. Що вам треба ще? Вони діти, залиште їх бути дітьми", "Які вони милі...😘😘😘", - написали російськомовні користувачі мережі.

Нагадаємо, за чутками, 13-річна дочка Анджеліни Джолі і Бреда Пітта, Шайло, вже два роки сидить на гормональних препаратах для проведення операції, яку повинні провести з настанням повноліття.

Анджеліна Джолі підтримує дитину у своєму виборі. Зокрема з дозволу артистки і її колишнього чоловіка, нещодавно дівчинка змінила ім'я на Джон вже офіційно. Раніше дитина лише просила так себе називати.

Раніше повідомлялося, що прийомні діти Бреда Пітта і Анджеліни Джолі відмовилися прийти на день народження актора.

Як відомо, Пітт спілкується тільки з деякими своїми дітьми – Шайло, Ноксом і Вів'єн. Прийомні ж зовсім відмовилися навіть спілкуватися з батьком.

Раніше, заради того, щоб хоч якось налагодити зв'язок з сім'ї, актор, у якого були проблеми з алкоголем, пішов у групу анонімних алкоголіків і, судячи з того, що пишуть голлівудські таблоїди, зміг перемогти згубну залежність.

Нагадаємо також, що Анджеліна Джолі поспілкувалася з дітьми в рамках глобальної програми, присвяченої світу.

Для свого виходу зірка обрала білу вільну сорочку і чорні брюки.

Нагадаємо, Джолі вразила інтимним зізнанням про життя з Піттом і не тільки: "Моє тіло багато пережило".

Як повідомляла Politeka, Джолі вразила скандальним чином у новій фотосесії: "з одягу тільки фата".

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