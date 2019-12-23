Відома українська співачка, солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха здивувала шанувальників кадрами, на яких вона блиснула схудлою фігурою в пікантному вбранні

Артистка вирішила цього разу не тільки приємно здивувати шанувальників яскравими кадрами, але ще й спантеличити зміною способу. Як відомо, не так давно зірки української групи «Неангели» вирішили влаштувати цілу серію безперервних подорожей з концертною програмою, тому активно готовяились до майбутніх концертів, повідомляє Politeka.

Як відомо, група активно виступає, їздити по містах і дає безліч виступів. цього разу зірка показала себе в природному вигляді під час поїздки в Туреччину. Зірка позувала без макіяжу і з розпущеним волоссям, захованими під спортивним костюмом.

«У правильного туриста повинні бути, як у мухи, фасеточні очі, щоб все бачити і помічати! 👀🤣 🧡❤️💙#стамбул #trip #travel #travelblogger #travelling #подорожі», – пише Віка під постом.

Шанувальники тут же почали відповідати на побачену серію фото в Instagram:

«Перше фото шедевр ❤️», «Красотааааа😍😍😍😍😍😍», «Віка, ви мені подобаєтесь! Жива, справжня, красива, без дурного пафосу. Дуже класна!», «Перше фото неймовірне, дуже художнє», «😊👍🔥Вогонь!!!..класна фотосесія..», «Віка, друге фото просто шедевр) Ви чудова👍👍», «Добре, що Ваші очі пленительны і подібні бездонному небі, а не фасеточні😂😍😊😎» ,»Дуже красива, стильна,мила, задумлива, гламурна, модна, обврожительная!💕💕💕❤️❤️❤️🍒🍒🍒🍓🍓🍓».

Раніше ми писали, що група приступила до масштабного туру, але при цьому намагається не забувати про спорт і правильне харчування. Схоже, це дійсно так, адже Вікторія продемонструвала дивно струнке тіло поруч з відомою артисткою - Іриною Білик.

Справа в тому, що Ірина надала групі «Неангелів» свою пісню, чим немало здивувала соціальні мережі. До речі, вид артистки не менше здивував шанувальників:

«Ірина Джексон 😬», «Поки не прочитала коменти, думала, що то Звєрєв.», «Капець. Ледве впізнала. Який жах😓😓😓 Вона себе бачить взагалі???😱», «Ой, що з жінкою?», «Ірин Джексон😂😂😂😂😂», «Невдале фото для Білик!», «Віка,а ти що перуку одеваеш на концертах», «Краса🔥🔥🔥💗💖💖».

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