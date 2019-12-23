Артистка Ірина Сопонару порадувала багатьох українців

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram зірки «Жіночого кварталу». Виконавиця показала гуморний та одночасно відвертий знімок.

Так на фото артистка красується у відкритій коктельній сукні з глибоким декольте, в руках тримає лак, ймовірно, для волосся і "співає" в нього - як багато дівчат робили в дитинстві і юності:

«А це я згадувала молодість і співала в лак) Діва одним словом))», - підписала фото дівчина.

Крім іншого на знімку видно цікаве татуювання артистки, волосся «діва» розпустила і схоже, перед новим роком, вона знаходиться в прекрасному настрої. Кард, очевидно, було зроблено в процесі підготовки до зйомок.

Шанувальникам фото дуже сподобалось, вони пишуть, що Ірина красуня, розумниця і дуже худа - пора б трохи поправитися, вважають прихильники знаменитості.

Нагадаємо і про те, що на сцені під час нового номеру "Жіночого кварталу" сталося непердбачене.

На сцені відома актриса творчої групи Ірина Сопонару показалася в ролі… «горбаня». Не зовсім того відомого, що з «Собору Паризької Богоматері», але майже. Артисти вирішили обіграти сценку, де некрасиву дівчину ревнує її чоловік – швидше за все – пластичних хірург. Той тримає біля себе гидулю, та ще й всіляко, нібито, її ревнує до всіх інших чоловіків.

Так, за сценарієм, один з клієнтів дякує лікареві за вдалу операцію його дружини, але, коли входить в кабінет і бачить дружину медика – здригається в жаху. Жінка настільки некрасива, що клієнт навіть боїться на неї подивитися. Але після того, як він пішов, хірург ще примудрився влаштувати своїй «горбатій» дружині скандал, мовляв, «я ж бачив, як він на тебе дивився». Жінка почала виправдовуватися, мовляв, все тому, що я дуже негарна, чоловік заперечив:

«Казала мені мама, твоя краса тебе погубить». Зал вибухнув сміхом, втім, дивіться самі:

Нагадаємо, гаряча красуня з «Квартал 95» засвітила груди без ліфчика.

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