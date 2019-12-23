Популярна українська виконавиця Ані Лорак змусила побігати за собою і показала принади у відвертій білизні

Як повідомляє Politeka, дівчина поділилася знімками в Instagram.

Так, на опублікованих кадрах Лорак йде разом з компанією в яскравому синьому вбранні. При цьому її груди прикривав облягаючий топ. Як можна помітити, за нею біжить ціла юрба людей, намагаючись взяти коментар. Сама дівчина йде з посмішкою на обличчі.

Проте українці не змогли захопитися нарядом кумира, оскільки відео Ані Лорак опублікувала в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, співачка Ані Лорак, яка давно живе і працює в Росії, часто ділиться з шанувальниками Instagram новими знімками. Артистка підкорює фанатів своїми образами, а також залучає інших користувачів, які знаходять у зовнішності співачки вади.

В цей раз знаменита артистка поділилася новими кадрами, на яких показала себе в незвичайному стилі і засвітила «нове» особа. Так, Кароліна опублікувала фото, на якому позує в звичайному вуличному одязі.

Так, співачка позувала у утепленій дублянці, джинсах бойфрендів, масивних черевиках і шапці. В цілому образ виявився абсолютно несхожий на той, який демонструє Кароліна в Instagram. Зазвичай зірка воліє блискучі наряди з величезними розрізами або ж молодіжний стиль, під стати образом свого молодого коханого – Єгора-Гліба.

Шанувальники почали відразу ж коментувати новий пост в Инстаграме співачки:

«І вам доброго дня ♥️😘», «Добротна !», «Взаємно❤️Відмінного настрою!❤️😗», «Спасибі і Вам всього доброго!😍», «Привіт попелюшка», «Красоточка)», «Про , ви досі в Туреччині», «І тобі чудового настрою», «Прекрасного дня тебе 👍супер співачка💖», «Кароліна ,ви бездоганна 😻», «Красуня !Взаємно 😘 море посмішок вам сьогодні і радості❤️❤️❤️».

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