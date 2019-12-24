26-річна дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, показала себе в нескромному образі і попросила допомогти сиротам

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram. Алла постала в білому пальто при повному параді: ідеальний макіяж і прикраси на пальцях доповнили багатий образ дівчини.

Алла поділилася своїм рішенням взяти участь у благодійності. Вона побувала в дитячому будинку і попросила дітей написати листа Діду Морозу, висловивши свої побажання щодо подарунків. Тепер Добкіна хоче здійснити мрії дітей - для цього їй потрібна допомога шанувальників.

"Хоч снігу немає, поки що на вулиці..бажання робити чари у мене з'явилося 💓 Ми їздили у дитячий будинок сімейного типу в Києві з командою @amdhelp ❤️ і коли я побачила цих діток, у мене з'явилося бажання зробити їм казку в новорічну ніч. Адже ніхто не дає їм цього..так склалося їхнє життя, на жаль. Але у них тепер є я)) Я попросила, щоб діти написали листа діду морозу 🎄 І ці листи мене відправили🥰 Я хочу виконати мрію кожного...і якщо у вас є бажання, ви можете мені допомогти❤️", - написала Алла в соцмережі.

Коментуючі прийшли в захват від ідеї і підтримали бажання дівчини допомогти дітям. Також фанати знаменитої українки гідно оцінили її чудове фото.

"Неймовірно красива ❤️😍🌟"

"Алло , Ви － Шикарна ！👏"

"А чого така гарна на фото ???)"

Ти дуже гарна) Ти схожа на одну з моделей Вікторії Сікрет "😉 "

Раніше ми повідомляли, Алла поділилася знімком з відпочинку з подружками. У кадрі вона постала в спокусливому чорному платті, яке вигідно підкреслило її апетитні форми.

Фоловери сипали компліментами в коментарях:

«Найсек**альніша!🙏🙏🙏❤❤❤❤❤👍👍👍👍👍💋💋💋💋💋💋🌺», - написала у коментарі дочки її мама Алла.

«Красатулька Ви😍»

«Слова пісні Пугачової)»

«Чарівний знімок☀👍»

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