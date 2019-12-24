Головний герой кліпу Freestyler задоволений своєю долею і професією, яка не сподобалася б навіть звичайній людині.

Як стало відомо, Марло Снеллман, головний персонаж найпопулярнішого кліпу культової групи Bomfunk MC's Freestyler, через двадцять років після зйомок обрав гастрономічну кар'єру.

Видання з'ясувало, що сьогодні Снеллману вже минуло 35 років, в той час як на момент зйомок кліпу йому було 15. Bomfunk MC's взяла на зйомки кліпу привабливого підлітка, отримавши рекомендації від його матері, колись відомої манекенниці. За роки, проведені в далекому від шоу-бізнесу світі, Марло сильно змінився. У ньому вже майже неможливо дізнатися хлопчиська з дредами, який влучив у мільйони прихильниць групи.

Чоловік давно виїхав до Франції. Сьогодні він працює в Парижі звичайним кухарем. Він живе спокійним, розміреним життям середньостатистичного жителя європейських країн. У той час, як його герой в кліпі Freestyler за допомогою свого музичного плеєра змінював навколишній світ, керував часом і навіть впливав на оточуючих людей. Знаменитий кліп Bomfunk MC's був викладений в «Ютьюб» лише в 2011 році. Дані лічильника на сторінці кліпу показують, що за 8 років відео набрало більше 170 мільйонів переглядів.

При цьому прихильники кліпу зізнаються, що шоковані зовнішністю Марло: «Куди подівся милий хлопчик з відмінними волоссям? Перетворився в діда, тв*ю мати, а красивий був»,«Наскільки я знаю, цей чувак просто в кліпі знімався, в групі не був. А тепер он який Міша Боярський виріс»

Як відомо, час не щадить нікого, Politeka писала про те, як змінилися до невпізнання головні герої знаменитого на весь світ американського молодіжного серіалу «Беверлі-Хіллз». З багатьма з них, після піку популярності в середині 90-х, доля обійшлася дуже круто. Так, 4 березня цього року пішов з життя красавчик Ділан МакКей - актор Люк Перрі, йому було лише 52 роки. Смерть наступила від ускладнень після інсульту.

Життя екзотичної Донни Мартін, а в реально життя - дочки продюсера серіалу Аарона Спеллінга Торі Спеллінг пішло шкереберть після раптової смерті батька в 2006 році. В результаті численних скандалів, пов'язаних з розділом батьківського майна, Торі з півмільярда спадщини отримала тільки 0,8 мільйона доларів.

Кар'єра Джейсон Прістлі, який зіграв у фільмі Брендона Уолша, після завершення участі в цьому проекті не вдалася, можливо, через важкий характер. А Дженні Гарт, в серіалі - Келлі Тейлор, навпаки мала дуже вдалі роботи, зігравши понад тридцять персонажів і навіть знявши власне шоу.

Найсильніше «Берерлі-Хіллз» позначився на долі Брайана Остіна Гріна (Девіда Сільвера), який, за прикладом свого персонажа, сам став діджеєм і навіть випустив альбом «One Stop Carnival» в стилі хіп-хоп. Шеннен Доерті (в серіалі - Бренда Уолш) пристрастилася до алкоголю, брала участь в декількох проектах і пережила рак молочної залози, який їй вдалося побороти.

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