На новорічні свята лікарі не дозволили Анастасії Заворотнюк покидати стіни лікарні

Однак шанувальники «прекрасної няні» вирішили підбадьорити актрису, яка бореться з тяжкою недугою в одній з приватних клінік в Підмосков'ї.

На сторінки групи підтримки Заворотнюк в Instagram вони розмістили милу фотографію артистки.

На ній зірка «Моєї прекрасної няні» посміхається, біля неї стоять близькі, у тому числі її чоловік. Крім того, в об'єктиві зображений Дід Мороз.

"Хай диво станеться", - йдеться у підписі.

Фанати не залишилися осторонь і побажали артистці якнайшвидшого одужання.

«Як скоріше хочеться прочитати - Настуся одужала і відправилася додому!!!», «Настуся, ми тебе любимо», «Настуся, одужуй, сил тобі і терпіння!❤️», «Настуся одужуй!Я Тебч Дуже Люблю!!! І пам'ятай ти у Нас Переможниця - Віка!!!! Добра і Красива Няня.Бажаю тобі Міцного Здоров'я, Вічної і Романтичної Любові і Сімейного Щастя!!!!! Благо Ми живемо Поруч», - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, Заворотнюк більше півроку бореться з раком головного мозку. Незадовго після народження дочки Міли, навесні 2019 року стало відомо про різке погіршення стану здоров'я Анастасії. Актриса перенесла операцію в Німеччині, однак хірургічне втручання не принесло плодів. Після цього Заворотнюк лягла в одну з клінік Москви. Відомо, що актриса деякий час перебувала в комі.

Після ряду операцій Заворотнюк виписали. Але додому вона так і не потрапила, так як тут же лягла в реабілітаційну клініку, де проходить спеціальні процедури, включаючи масаж і заняття в басейні. З'явилася інформація, що у актриси частково паралізована права частина тіла.

Також ми повідомляли, що медики не дозволили актрисі покидати стіни медустанови через її важкий стан.

Лікарі не дозволили зірці серіалу "Моя прекрасна няня" Анастасія Заворотнюк залишати межі клініки, незважаючи на прохання близьких забрати її додому на новорічні свята.

"Лікарі залишилися непохитні: Анастасія проведе весь цей час за стінами реабілітаційної клініки. Проте дечого все ж вдалося добитися — близькі зможуть відвідувати її в будь-який час", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чоловік хворий на рак Заворотнюк раптово покинув РФ.

Також Politeka писала, що рак у Заворотнюк: фінансова проблема завалилася на чоловіка актриси, "це шахрайство..."