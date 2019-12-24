Неймовірно потужний кліп на пісню KAZKA "Палала" став чи не головною подією шоу-бізнесу за сьогодні, 24 грудня

Як передає Politeka.net, ролик офіційно презентували в мікроблогах групи, кліпмейкера Алана Бадоєва в Instagram, а також на YouTube (щоб подивитися відео, дсокрольте до кінця). Солістка Олександра Зарицька постала в спокусливому образі в мокрому одязі і з вологим волоссям. Кліп про кохання, непрості відносини, свободу вибору партнера... Відверті сцени з напівоголеними акторами вразили українців. Чого вартий тільки кадр, коли один з учасників зйомки засунув пальці солістці в рот, щоб дістати червону нитку - свого роду, символічний предмет, що пронизує весь ролик.

"Це найвідвертіша наша відеоробота. Це найвідвертіше моє зізнання. Мій пошук себе, своєї привабливості, своєї краси! Я вдячна @alanbadoev за те, що він показавши мене справжньою, звабливою, такою, якою ви мене ще не бачили ❤️, - написала Зарицька в соцмережі.

"В цьому кліпі червоною ниткою ми «прошиваємо» такі теми, як бодіпозитив, расову рівність, свободу вибору партнера. Будь-яка людина колись уперше відчуває те саме перше почуття і не важливо, як і до кого воно приходить.

Я дуже вдячний Kazka за сміливість і безкомпромісність, група змогла бути відвертою без прикрас. Впевнений - це відео стане лакмусом нашого суспільства", - пояснив задум кліпмейкер Бадоєв.

Українці не втрималися від захоплених відгуків. Потік коментарів не вичерпується. Користувачі мережі по достоїнству оцінили роботу, як музичного колективу, так і творця відео.

"Думала, що буде якось вульгарно по анонсах, вийшло красиво!"

"Ядддддд"

"БОЖЕ, ЯК ЖЕ ЦЕ ГАРНО І ЕМОЦІЙНО.. ЯКІ ІНТИМНІ СЦЕНИ І ПОГЛЯДИ ЛЮДЕЙ.. УХ ПРОСТО МУРАШКИ 🔥"

"Емоційно!!!! І дуже сміливо! Саша ламає всі стереотипи ... напевно давно пора!"

"По превью подумала,що буде пішло і навіть засмутилася.А потім включила кліп і дуже сподобалося,не могла відірватися,красиво зроблено."

"Боже, мурашки, коли вона зашиває себе...ааааа"

"Дивився, зажмуривши очі 🙈 Браво!"

"о Боже мій🔥 немає слів, тільки емоції захоплення👏👏👏"

Раніше ми повідомляли, KAZKA розбурхала тизером: напівоголені молоді люди злилися в "звіриному" танці, кусаючи один одного. Коментатори на сторінці групи в Instagram не змусили себе довго чекати:

"Вааау, це так цикаво. Я навіть не розумію, що там буде, аааааа, хочу! Хочу! Побачити цю роботу, ааааа🔥🔥❤️"