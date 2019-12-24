Відомий російський шоумен і чоловік Примадонни Максим Галкін розповів про свої політичні уподобання
На будь-яких виборах в Росії він завжди голосував за демократів. Про це артист розповів ведучій програми «А поговорити?» Ірині Шихман, передає Politeka.
Гуморист, який не так давно висміяв Путіна і потрапив у немилість ряду російських політиків, згадав, як голосував за Єгора Гайдара, «Демократичний вибір Росії» тощо.
Що ж стосується нинішньої влади, то, за словами Галкіна, говорити про її провину не складно, оскільки це стає очевиднішим з кожним днем. Біда в тому, що у нього немає рецепта, як цьому протистояти.
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В якості вироку Росії він процитував послання 1848 року літературного критика Вісаріона Бєлінського письменнику Миколі Гоголю, якому він дорікнув у підспівуванні владі:
«Росія бачить свій порятунок не в містицизмі, не в аскетизмі, не в піїтизмі, а в успіхах цивілізації, освіти гуманності. Їй потрібні не проповіді, досить вона чула їх, не молитви, досить вона повторювала їх, а пробудження в народу почуття людської гідності, стільки століть втраченої в бруді і навозі, права і закони, згідно не з ученням церкви, а зі здоровим глуздом і справедливістю, і суворе, по можливості, їх виконання. А замість цього вона являє собою жахливе видовище країни, де немає не тільки ніяких гарантій для особистості, честі і власності, але немає навіть і поліцейського порядку, а є тільки величезні корпорації різних службових злодіїв і грабіжників».
Раніше ми писали, що Максим Галкін прямо висловився про президента Росії Володимира Путіна.
Нагадаємо, що Галкін без сорому показав, як розважається з Пугачовою ночами.
Як повідомляла Politeka, Галкін показав свою 15-метрову гідність
Також Politeka писала, що Галкіну готують покарання у Росії через висловлювання про Путіна