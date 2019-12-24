Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко поділилася знімком без макіяжу з відпочинку на Балі

Регіна на фото в одному купальнику. Волосся для зручності Тодоренко зібрала у вузол. Можна помітити, що знаменитість позує на знімку без макіяжу. Про це пише Politeka.

"Кожне місто острови острови - це нова країна.", - написала Тодоренко.

Фанати встигли написати кілька коментарів під фото:

"Красуня Регіна", "Добре відпочити!", Гарного Вам відпустки!) Ви класні", "Приємного відпочинку ще раз Регіна", "Що то мені підказує, що ти кайфуєш , заздрість чи що?" "Хочу туди - це рай", "Як ти різко постаріла".

Повідомлялося, що популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко похвалилася в мережі ідеальними формами.

«На відпочинку. Пипець у тебе ласти. Приходять цікаві ідеї. Скоро з вами поділюся. Це повинно бути дуже цікаво тим, хто хоче весь час бути активним, мобільним, швидкісним і продуктивним», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Тодоренко позує під час відпочинку на Балі, виставивши напоказ ідеальні ноги. На це звернули увагу і її прихильники.

Повідомлялося, що Тодоренко оголила груди і показала найдорожче, що у неї є.

Молода мама Регіна Тодоренко підірвала мережа відвертим кадром.

Крім фізичної демонстрації себе – пікантних частин тіла зокрема, артистка вирішила розповісти про особисте.

На новому опублікованому фото артистка здалася зі своїм маленьким дитиною. Не тільки цей факт, але і те, що телеведуча спустила з плечей сукні і навіть трохи «посвітила» груддю, привернув увагу публіки. В кадрі знаменитість постала вся в білому на руках з сином і, схоже, вона його годувала в момент зйомки. Волосся артистка розпустила, погляд у неї на знімку – проникливий, люблячий, словом, як у кожної мами:

Нагадаємо, гаряча Тодоренко засвітила зайве в майці без білизни

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко і Топалов вперше засвітили обличчя сина

А ще Politeka писала, що Тодоренко у відвертому купальнику показала своє "казкове Балі"



