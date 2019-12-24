Відома українська модель Леоніла Гузь, яка минулого року виборола титул " Міс Україна, похвалилася ідеальним тілом

На фото модель позує на сходах. Вона стала боком і сперлася на стіну. При цьому Леоніла одягла лише футболку і панчохи. Футболка майже нічого не прикрила і Гузь продемонструвала свою п'яту точку у всій красі. Про це пише Politeka.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під світлинами:

"Вау, які сходинки. Дуб?", "Мадам, ви підкорили моє серце", "Дівчинка-мармедадочка", "Леоніла, Фігура просто шикарна. Розумниця. Ніжки бомба", "Дуже гарно", "Гаряче, потрібно ширше".

Раніше ми повідомляли, що модель Леоніла Гузь, яка в минулому році стала "Міс Україна", показала фото топлес.

Знаменитість опублікувала фото в Instagram.

На фото Леоніла позує на тлі червоних штор. Груди вона прикрила руками. Модель одягла тільки блискучі штани і відкриті босоніжки на підборах. Образ Гузь доповнила довгими сережками та намистом.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Прибери руки", "Дуже красива", "Соковитий пиріжок", "Новорічна прям", "Манікюр шикарний", "Красуня", "А іншого кольору помади не було?".

Повідомлялося, що 18 грудня в конференц-залі Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування чвертьфіналів Кубка України сезону-2019/2020 серед жіночих та чоловічих команд, в якому взяла участь переможниця конкурсу краси «Міс Україна-2018” Леоніла Гузь.

Красуня «жеребила» пари команд в компанії з відомим телеведучим Ігорем Цигаником.

Леонілі 19 років і вона родом із Херсонської області. Замужем не була. Дітей немає. Цікаво, що в інтерв'ю Леоніла зізнавалася журналістам, що може їсти все, що хоче і не поправлятися.

Леоніла отримала спеціальність перукаря-стиліста, закінчила технікум у Києві.

Нагадаємо, роздягнена Міс Україна показала розкішні форми у всій красі

А ще Politeka писала, що Леоніла Гузь відверто розповіла, що відбувається за лаштунками «Міс світу»

Також Politeka повідомляла, що українка Леоніла Гузь круто пролетіла



