Відома українська співачка Тіна Кароль, а також учасники групи "Час і Скло" Надя Дорофєєва та Позитив виступили на "Різдвяній історії"
На фото Кароль в образі порося. Тіна наділу велике сукню, а на голові у неї була шапка у вигляді поросяти. Поруч стояла Надя в чорному короткій сукні з відкритими плечима, яке підкреслило ідеальні ніжки Дорофєєвої. Позитив у номері грав Санта Клауса, одягнувши червону накидку з білим коміром і чорною шапкою. Про це пише Politeka з посиланням на Instagram Кароль і "Час і Скло".
"На санях з вітерцем. Різдвяна історія з Тіною Кароль. Група "Час і Скло" виступили з дуже ефективним номером. Позитив вийшов на сцену в образі сучасного Санта Клауса в яскравому зеленому костюмі та червоній куртці. Дорофєєва в сяючому міні-сукня з бантом. У такому образі співачка була схожа на яскравий новорічний подарунок. Артисти заспівали свій україномовний хіт "Дим" і з льодового катка піднялися в повітря над Палацом спорту на великих санях з оленями.", - написала Тіна під фото.
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Фанати встигли залишити кілька коментарів під світлинами:
"Гарненька така свинка". "Тіна Пеппа", "Ой які зайці".
Раніше ми повідомляли, що популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, на яких постала в чуттєвому і ніжному образі.
цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі.
Співачка показала в Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі разом з учасницями жіночого кварталу, виряджених в національні костюми.
Справа в тому, що Тіна вирішила показати пару перших кадрів зі своєї участі у різдвяному шоу.
Нагадаємо, Тіна Кароль вразила виходом з відомим українцем, «трималися за руки і…»
А ще Politeka писала, що Кароль вийшла на сцену у світлодіодному сукню, в мережі фурор
Також Politeka повідомляла, що Кароль приміряла на себе образ принцеси, здивувавши новим іміджем