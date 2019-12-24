Відома українська співачка Тіна Кароль, а також учасники групи "Час і Скло" Надя Дорофєєва та Позитив виступили на "Різдвяній історії"

На фото Кароль в образі порося. Тіна наділу велике сукню, а на голові у неї була шапка у вигляді поросяти. Поруч стояла Надя в чорному короткій сукні з відкритими плечима, яке підкреслило ідеальні ніжки Дорофєєвої. Позитив у номері грав Санта Клауса, одягнувши червону накидку з білим коміром і чорною шапкою. Про це пише Politeka з посиланням на Instagram Кароль і "Час і Скло".

"На санях з вітерцем. Різдвяна історія з Тіною Кароль. Група "Час і Скло" виступили з дуже ефективним номером. Позитив вийшов на сцену в образі сучасного Санта Клауса в яскравому зеленому костюмі та червоній куртці. Дорофєєва в сяючому міні-сукня з бантом. У такому образі співачка була схожа на яскравий новорічний подарунок. Артисти заспівали свій україномовний хіт "Дим" і з льодового катка піднялися в повітря над Палацом спорту на великих санях з оленями.", - написала Тіна під фото.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під світлинами:

"Гарненька така свинка". "Тіна Пеппа", "Ой які зайці".

Раніше ми повідомляли, що популярна співачка Тіна Кароль представила нові кадри, на яких постала в чуттєвому і ніжному образі.

цього разу на сторінці зірки в соціальній мережі Instagram з'явилися пікантні кадри, на яких артистка вирішила показати себе в неймовірному образі.

Співачка показала в Instagram кадр, на якому позує в чуттєвому і ніжному образі. На фото, що з'явився в записі зірки, вона позує в незвичайному стилі разом з учасницями жіночого кварталу, виряджених в національні костюми.

Справа в тому, що Тіна вирішила показати пару перших кадрів зі своєї участі у різдвяному шоу.

Нагадаємо, Тіна Кароль вразила виходом з відомим українцем, «трималися за руки і…»

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