Відома українська співачка Слава Камінська, солістка групи "НеАнгели" показала новий макіяж

На кадрах Слава говорить, що це "непристойно красиво". Камінська в цей раз з'явилася в светрі. Знаменитість демонструвала макіяж крупним планом. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку артистки.

"Спасибі, обожнюю!", - написала Слава під роликом.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під відео:

"Слава , Ви неймовірна", " це просто... Ах, ах як...!!!! Немає слів)))", "найкращий з усіх мейк-ап!", "Вибачаюся за мій французький, "КЛАСНО", "Ви дуже гарна!!!!", "Прям дуууже схожа на Дженніфер Лопес з таким макіяжем", "Не видно вас справжню. З легким мейком мені ви більше подобаєтеся.", "Дуже змінилася. Інша особа зовсім стало".

Раніше ми повідомляли, що українська співачка, учасниця групи «Неангели» Слава Камінська показала фото, яке сколихнуло її шанувальників.

Як відомо, співачка дуже часто радує шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними постановочними або ж домашніми знімками та відео.

цього разу артистка показала себе в осінньому теплом луці. Зірка розпустила волосся і позувала у вільних вкорочених джинсах світлого відтінку. Доповнила цибулю Слава пухнастою теплою жилеткою чорного відтінку, а також картатим піджаком.

Повідомлялося, що Камінська різко змінилася в зовнішності, такою її ще не бачив.

«Що ви знаєте про стрес? Зйомки на наступний день після мого 35-річчя. всі гості виживали, а ми з dashavisag намагалися тримати обличчя -моє обличчя. Цінуйте відповідальних працівників», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на сцені Камінська здалася в образі Джесіки Раббит з мультсеріалу про кролика Багза Банні. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку користувачів.

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